Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Киева

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Fitch присвоило выпуску евробондов рейтинг В-

Fitch присвоило выпуску евробондов рейтинг В-

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Киева в иностранной и национальной валютах на уровне B-.

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства, передает Интерфакс-Украина.

При этом Fitch повысило национальный долгосрочный рейтинг столицы до уровня A(ukr) с уровня A- (ukr). Прогноз по рейтингам – "стабильный".

По данным агентства, повышение национального рейтинга отражает улучшение кредитоспособности Киева после обмена нереструктурированной части долга на $101,2 млн по еврооблигациям на $250 млн с погашением в 2015 году на новые еврооблигации на $115,1 млн с погашением в 2022 году.

Fitch присвоило указанному выпуску евробондов рейтинг В-.

Напомним, что еврооблигации Киева в 2015 году были включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда.

Речь шла о двух выпусках еврооблигаций: десятилетних на $250 млн со сроком обращения до 6 ноября 2015 года и ставкой купона 8% годовых и пятилетних на $300 млн со сроком обращения до 11 июля 2016 года и ставкой купона 9,4% годовых.

Киев 23 ноября 2015 года предложил держателям своих еврооблигаций их обмен на еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 гг. и государственные деривативы. За одну еврооблигацию номинальной стоимостью $1 тыс. предлагалось две суверенные еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 гг. каждая номиналом $0,4 тыс. и ставкой 7,75% годовых и государственные деривативы условной стоимостью $0,25 тыс. Проценты, начисленные по облигациям, намечено было капитализировать и добавить к основной сумме новых облигаций.

Правительство Украины 18 декабря 2015 года в рамках реструктуризации разрешило перевод долга Киева по еврооблигациям-2015 на $117 млн 393,8 тыс. и еврооблигациям-2016 на $233 млн 671,9 тыс. в государственный долг.

Реструктуризацию выпуска еврооблигаций-2015 поддержало 59,5% их держателей, а еврооблигаций-2016 – 90,9%. По данным источника агентства Bloomberg, предложение по еврооблигациям-2015 отклонил Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd, базирующийся в Лондоне, который владел 32% еврооблигаций-2005. После этого, по имеющейся информации, шли переговоры с этим кредитором.

Механизм реструктуризации еврооблигаций-2015 предусматривал, что бумаги, которые не будут конвертированы, останутся непогашенными из-за введенного Киевом моратория на осуществление платежей по внешним долгам, а возможность перевода их в госбумаги истекает в 2015 году.

Fitch Ratings — американская корпорация, известная в основном, как рейтинговое агентство. Fitch Ratings наряду со Standard & Poor’s и Moody’s входит в "большую тройку" международных рейтинговых агентств.

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