Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне СС 26 июня, 00:46 Логотип Fitch Ratings (Фото:24 канал)

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне CC.

«Подтверждение РДЭ Украины в иностранной валюте на уровне CC отражает ожидания Fitch относительно дальнейшей реструктуризации коммерческого долга до окончания двухлетнего перерыва в выплатах по еврооблигациям в сентябре 2024 года», — заявило агентство.

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В 2025 году обслуживание внешнего суверенного долга вырастет до $7,6 млрд, а большой дефицит бюджета в среднесрочной перспективе увеличит и без того высокий государственный долг.

Агентство считает, что Украина предпочтет единую комплексную реструктуризацию долга в следующем году, но в случае сохранения неопределенности с безопасностью, ожидается промежуточный шаг в виде дальнейшей отсрочки платежей по еврооблигациям.

Также Fitch подтвердило РДЭ на уровне CCC- в национальной валюте. Рейтинг отражает более серьезные препятствия для реструктуризации долга в национальной валюте, учитывая, что только 4% принадлежат нерезидентам, тогда как 48% - Нацбанку Украины и 38% - украинским банкам.

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«Мы не видим значительного международного давления с целью проведения реструктуризации внутреннего долга, в том числе из-за рисков для внутреннего спроса на государственный долг и доверия к банкам. Тем не менее, в более долгосрочной перспективе все еще существует значительный кредитный риск, учитывая неопределенность в отношении источников финансирования потенциально затяжной войны и значительных усилий по восстановлению», заявило агентство.