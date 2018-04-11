Международные рейтинговые агентства Fitch и Moody's отозвали все рейтинги российского алюминиевого гиганта РусАл в связи с санкциями OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций).

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства, передает Интерфакс.

Отмечается, что на момент отзыва долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) компании находился на уровне BB- (спекулятивний рейтинг), краткосрочный РДЭ РусАла - на уровне В, рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании - BB- (спекулятивний рейтинг) с оценкой возвратности активов RR4 (Середні перспективи повернення інвестицій при дефолті (31-50%))

Также перед отзывом рейтингов Fitch изменило прогноз их пересмотра с "развивающегося" на "негативный".

Кроме того, рейтинги компании были отозваны агентством Moody's по причинам делового характера. На момент отзыва корпоративный рейтинг гиганта находился на уровне Ba3, рейтинг вероятности дефолта - Ba3-PD, прогноз по рейтингам был “позитивным”, пишет Reuters.

Moody’s также сообщило, что отозвало рейтинг приоритетного необеспеченного долга B1, присвоенный нотам, выпущенным Rusal Capital D.A.C., “дочки” Русала, прогноз по которому на момент отзыва также был “позитивным”.

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Глава Минфина США Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду от деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжают оккупировать Крым и провоцируют насилие на востоке Украины.

Новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся".

Отметим, что по данным Bloomberg на 10 апреля, потери российских бизнесменов из-за падения стоимости акций их компаний после введения против них санкций со стороны США превысили $16 млрд.

Кроме того, сегодня, 11 апреля, цены на алюминий побили 30-летний рекорд из-за санкций против РусАла.