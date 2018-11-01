Фирташ, Коломойский и Пинчук: кто попал под экономические санкции России

Россия ввела специальные экономические меры против ряда крупных украинских компаний.

Согласно санкционному списку, под ограничения попал агрохолдинг Мироновский хлебопродукт - крупнейший производитель курятины в Украине. Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Kernel Holding - одна из крупнейших украинских аграрных групп, также в списке. Компанией владеет Андрей Веревский, а также, согласно информации в СМИ, народный депутат Виталий Хомутынник.

Николаевский морской специализированный порт Ника-Тера, который принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, также внесен в санкционный список России.

Кроме того, под санкции попал АвтоКрАЗ депутата Константина Жеваго; банк Кредит Днепр, конечным бенефициаром которого является украинский бизнесмен Виктор Пинчук; химзавод Днепразот, аффилированный с Игорем Коломойским и другими экс-собственниками Приватбанка.

Концерн Галнафтогаз, который управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине брендом ОККО, также оказался в списке. Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов.

Санкции коснулись британской железорудной группы Ferrexpo, которая владеет Полтавской, Еристовской, Белановской ГОКами.

Также в санкционный список попал один из крупнейших зернотрейдеров Украины – агрокомпания Нибулон.

Отметим, что Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на украинские санкции против РФ.

Напомним, что 2 мая 2018 года СНБО поддержал решение о введении новых санкций против России.

Санкции введены на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и т.д.

Также введены санкции в отношении лиц, причастных к информационной и киберагресии против Украины, к противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и т.д.