Финский заказчик строительства АЭС Ханхикиви разорвал контракт с Росатомом из-за войны РФ против Украины 2 мая, 11:36 Цей матеріал також доступний українською Проект АЭС (Фото:raosproject.fi)

Финская компания Fennovoima, которая выступает заказчиком строительства атомной электростанции Ханхикиви-1 на полуострове Пюхяйоки, разорвала контракт с российским Росатомом из-за войны РФ против Украины.

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Об этом сообщается на сайте компании.

Fennovoima расторгла EPC-контракт с RAOS Project (входит в Росатом) на сооружение АЭС Ханхикиви-1 из-за значительных задержек и неспособности выполнить проект.

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«В последние годы наблюдались значительные и растущие задержки. Война в Украине усугубила риски для проекта. RAOS не смогла снизить ни один из рисков», — объяснили в Fennovoima.

Это означает, что сотрудничество с RAOS прекращается немедленно.

«Решение о расторжении EPC-контракта с RAOS Project далось нелегко. В таком большом проекте есть значительные сложности, и решения принимаются только после тщательного рассмотрения. Мы полностью осознаем негативное воздействие и делаем все возможное, чтобы смягчить его», — прокомментировала Эса Хярмяля, председатель правления Fennovoima.

Ранее министр экономического развития Мика Линтиля заявил, что Финляндия из-за войны РФ против Украины откажется лицензировать АЭС Ханхикиви-1, которую строит Росатом.

Компании Fennovoima и АО Русатом Оверсиз подписали EPC-контракт на сооружение атомной электростанции Ханхикиви-1 в Пюхяйоки в декабре 2013 года. Генеральным подрядчиком строительства АЭС на условиях ЕРС-контракта было АО РАОС Проект, финская дочерняя компания АО Русатом Энерго Интернешнл.

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