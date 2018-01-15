Финская компания отказалась продавать генераторы в оккупированный Крым

Финская компания Wärtsilä отказалась поставлять генераторы судостроительному заводу Залив в оккупированном Россией Крыму из-за санкций Запада.

Об этом пишет российское информагентство РБК со ссылкой на несколько источников.

"Санкции в отношении Крыма привели к отказу нескольких иностранных производителей поставлять оборудование для аварийно-спасательного судна, которое строится на керченском судостроительном заводе Залив", - пишет издание.

Представитель Wärtsilä подтвердил, что компания решила не поставлять дизельные генераторы керченской судверфи именно из-за санкций ЕС.

"Этот вопрос тщательно рассматривался и было принято решение, что это (поставка оборудования в Крым — ред.) не будет соответствовать существующему санкционному режиму. Поэтому Wärtsilä не может предоставить запрошенное оборудование", — сказал он.

При этом в Wärtsilä отметили, что давно сотрудничают с Россией и готовы продолжать работу только в рамках действующих правил.

Аварийно-спасательное судно мощностью 4 МВт строится по заказу Министерства транспорта РФ полностью за счет бюджетных средств. Его стоимость составляет 2,79 млрд руб.

Отказ поставлять дизельные генераторы привел к увеличению срока строительства судна и необходимости корректировки проектной документации.

Судостроительный завод "Залив (Керчь) - один из крупнейших судостроительных и судоремонтных предприятий Украины, специализируется на строительстве танкеров, химо- и контейнеровозов, буровых платформ для добычи нефти и газа.

Практически вся продукция завода - более 95% - поставлялась на экспорт. За период своего существования с 1938 года в рамках выпуска гражданской и военной продукции было изготовлено более 500 единиц гражданских суден и более 329 единиц военных кораблей, которые состоят на вооружении во многих странах мира, в том числе флагман ВМС ВС Украины фрегат Гетьман Сагайдачный.

До аннексии Крыма завод находился подконтролем украинского олигарха Константина Жеваго.

На сегодня захваченный оккупантами завод Залив, кроме строительства и ремонта судов для РФ, также производит специальные металлоконструкции для Керченского моста, который незаконно строится Россией.

Санкции ЕС были введены в 2014 году после незаконной аннексии Крыма Россией, и предусматривают запрет на экспорт из ЕС на полуостров товаров и технологий, которые могут быть использованы в областях транспорта, телекоммуникаций или энергетики. Они также запрещают европейским компаниям и гражданам инвестировать в предприятия Крыма и импорт местных продуктов. ​

Примечательно, что в июле 2017 года разгорелся международный скандал из-за поставок турбин Siemence в Крым. Немецкий концерн продал четыре турбины в марте 2015 года для использования исключительно на Таманском полуострове (РФ), но у купленного оборудования сменился собственник и дочерняя компания Ростеха Технопромэкспорт переправила его в Крым для строительства двух электростанций общей мощностью 940 МВт. Siemens пытается оспорить эту поставку в суде и вернуть себе турбины, но пока безрезультатно.