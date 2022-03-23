«Совершенно невозможно». Финляндия не выдаст лицензию атомной электростанции, которую строит Росатом 23 марта, 14:45 Цей матеріал також доступний українською Министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля (Фото:yle.fi)

Финляндия откажется лицензировать атомную электростанцию Ханхикиви, в строительстве которой в районе Пюхяйоки участвует российский Росатом.

Об этом заявил 22 марта министр экономического развития Мика Линтиля в ходе дискуссии в парламенте страны, сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

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Депутат парламента Харри Харкимо спросил министра, почему строительные работы продолжаются, хотя члены кабмина неоднократно заявляли, что проект Fennovoima не получит лицензию. Линтиля также спросили, можно ли изменить поставщика реакторов для АЭС с российского на, например, японского.

Министр отметил, что решения о продолжении строительства АЭС Ханхикиви или смене поставщика принимаются владельцами, но государство вмешается на этапе рассмотрения заявления о выдаче лицензии.

«Когда рассматривается вопрос о выдаче лицензии, во главу угла ставятся общие интересы общества. В ситуации, когда у нас есть крупный собственник, который нарушил все правила, так или иначе связанные с ядерной энергетикой, и насильно захватил атомную электростанцию у иностранного государства, лицензию абсолютно невозможно выдать, — заявил Линтиля.

В ходе полномасштабной войны против Украины Россия захватила две атомные электростанции в Украине — Чернобыльскую и Запорожскую.

Росатом является крупнейшим акционером Fennovoima.

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