Международные доноры Украины создали «финансовый Рамштайн» для координации помощи 26 января, 21:25 Денис Шмыгаль во время первого «финансового Рамштайна» (Фото:Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram)

Украина вместе с союзниками в четверг, 26 января, запустила Межведомственную донорскую координационную платформу для поддержки восстановления и реконструкции страны («финансовый Рамштайн»).

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, платформа обеспечит тесную координацию международных доноров и финансовых организаций и позволит передавать Украине помощь «согласованно и прозрачно».



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В первом заседании участвовали представители Украины, Евросоюза, стран Большой семерки, Европейского инвестбанка, Европейского банка реконструкции и развития, Международного валютного фонда и Всемирного банка, в будущем доноров может стать больше.



Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram перечислил ключевые задачи платформы:

обеспечить « ритмичную бюджетную поддержку» Украины в 2023 году;



ритмичную бюджетную поддержку» Украины в 2023 году; спланировать и обеспечить начало восстановления Украины ( четыре приоритета — восстановление энергетики, гуманитарное разминирование, восстановление домов, критической и социальной инфраструктуры);

четыре приоритета — восстановление энергетики, гуманитарное разминирование, восстановление домов, критической и социальной инфраструктуры); координация « финансовых инструментов поддержки экономики и частного сектора».

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Заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован в Facebook уточнил, что соглавами платформы являются заместитель советника президента США по вопросам нацбезопасности Майк Пайл, гендиректор Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения Герт Ян Купман и представители Украины — министр финансов Сергей Марченко (будет сотрудничать с министром развития громад и инфраструктуры Александром Кубраковым) и первая вице-премьер — министр экономики Юрия Свириденко.



Президент Украины Владимир Зеленский призывал станы ЕС создать «финансовый Рамштайн» для помощи Украине в реконструкции и восстановлении экономики.