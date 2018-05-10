Финансовый регулятор рассказал о новой модели пенсионной реформы в Украине

Второй уровень пенсионной системы – обязательный накопительный – должен заработать с 1 января 2019 года

Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев рассказал об особенностях новой модели пенсионной реформы.

"Наша концепция предполагает централизацию исключительно административных функций. Это не означает "огосударствление", это означает создание одного администратора с независимым наблюдательным советом и осуществление учета участников в одном месте", - сказал Хромаев в комментарии ЭП.

По его словам, такая модель позволит максимально оптимизировать расходы на администрирование и решить проблему "проедания пенсионных накоплений".

Он также отметил, что управлять пенсионными накоплениями будут компании по управлению активами (КУА), которые будут отвечать определенным требованиям.

"Критерии будут касаться качества операционных процессов, риск-менеджмента, квалификации персонала (опыт и деловая репутация), прозрачной структуры собственности, контроля за конфликтом интересов, качества предоставления услуг, отсутствия грубых или системных нарушений законодательства за последние годы", - сообщил глава НКЦБФР.

При этом, Хромаев уточнил, что по результатам отбора доступ к управлению пенсионными активами получит немного компаний – около пяти-десяти.

"Это будут компании с репутацией, работающие по высоким стандартам", - добавил он.

Кроме того, участникам второго уровня планируется предложить три типа инвестиционных портфелей: консервативный, умеренный, активный.

"В первые годы будет функционировать только консервативный портфель - потом появятся другие. Консервативный портфель будет состоять из более стабильных инструментов с фиксированной доходностью, банковских депозитов. Активный - из более рискованных инструментов, тех же акций. На законодательном уровне мы определяем рамки, сам продукт должны сформировать КУА", - сказал Хромаев.

По его словам, в некоторых странах существует практика перевода за пять лет до выхода на пенсию накоплений из рискованных активов с большей доходностью в консервативные - на первый план выходит уже не доходность, а ответственность государства и управляющих компаний по сохранности вкладов.

Напомним, что второй уровень пенсионной системы – обязательный накопительный – должен заработать с 1 января 2019 года.

С начала 2018 дискуссии вокруг введения второго уровня сводились к обсуждению депутатского законопроекта №6677. В мае у него может появиться конкурент – документ, разработанный НКЦБФР.