МВФ выделит Украине дополнительные 1,4 млрд долларов

13 сентября, 19:19
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Международный валютный фонд (Фото:REUTERS/Johannes P. Christo)

Международный валютный фонд (Фото:REUTERS/Johannes P. Christo)

Международный валютный фонд выделит 1,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter во вторник, 13 сентября.

Глава государства провел переговоры с главой МВФ Кристалиной Георгиевой и поблагодарил за финансовую поддержку Украины.

«Обсудили будущее сотрудничество для укрепления финансовой стабильности Украины», — написал Зеленский.

Видео дня

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1569689116463300608

Заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован во время дискуссии, организованной Центром экономической стратегии, напомнил, что 9 марта МВФ поддержал экстренное финансирование для Украины в размере 1,4 млрд долларов и в тот же день перечислил средства. По его словам, Украина может получить дополнительные 1,4 млрд от МВФ меньше чем в течение месяца.

https://www.youtube.com/embed/-P06kX4WJsU
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Макрофинансовая помощь МВФ Финансовая помощь Владислав Рашкован Владимир Зеленский Кристалина Георгиева

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