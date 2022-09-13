МВФ выделит Украине дополнительные 1,4 млрд долларов 13 сентября, 19:19 Международный валютный фонд (Фото:REUTERS/Johannes P. Christo)

Международный валютный фонд выделит 1,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter во вторник, 13 сентября.

Глава государства провел переговоры с главой МВФ Кристалиной Георгиевой и поблагодарил за финансовую поддержку Украины.



«Обсудили будущее сотрудничество для укрепления финансовой стабильности Украины», — написал Зеленский.

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Заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован во время дискуссии, организованной Центром экономической стратегии, напомнил, что 9 марта МВФ поддержал экстренное финансирование для Украины в размере 1,4 млрд долларов и в тот же день перечислил средства. По его словам, Украина может получить дополнительные 1,4 млрд от МВФ меньше чем в течение месяца.



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