Доля так называемых дружественных стран в экспортных поставках из РФ за последние четыре года практически удвоилась — до 85%, вместе с тем, «недружественные страны» продолжают закупать российскую продукцию.

«Российские товары покупают не только наши партнеры, но и недружественные страны. Они приобретают энергоносители и удобрения, ядерное топливо, металлы, рыбу и морепродукты и многое другое. И за первое полугодие потратили на такие закупки более $25,5 млрд», — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает Интерфакс.

По его словам, РФ продолжает переориентацию «на более перспективные рынки Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, объединения БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, усиливается взаимодействие с государствами Азии, Африки, Латинской Америки».

«Экспорт в этих направлениях последние четыре года устойчиво растет и если в 2021 году он составлял лишь 44% в общем объеме, то в 2024 году уже превысил 85%, практически двукратное увеличение. И в текущем году такая тенденция продолжается», — сказал Мишустин.

Он отметил, ссылаясь на оценки Банка России, что доля национальной валюты в расчетах за товары и услуги выросла до более чем 50%.

Ранее сообщалось, что российский завод Арктик СПГ 2, на который США наложили санкции, продолжает поставлять продукцию на экспорт.

Также сообщалось, что семь стран-членов ЕС увеличили стоимость импорта российских энергоносителей — за первые восемь месяцев 2025 года закупив их на более чем 11 млрд евро.