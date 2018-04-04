Фермеры смогут передавать землю по наследству - Мартынюк

Исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк заявил, что фермеры смогут передавать землю по наследству на правах собственности.
Об этом он сообщил в эфире Радио НВ.
По его словам, справедливым будет передать в собственность фермерам землю, на которой они работают и смогут ею самостоятельно распоряжаться. При этом на землю будет распространяться мораторий, однако фермеры смогут передать ее по наследству.
Мартынюк надеется, что Верховная Рада поддержит соответствующее решение правительства.
Отметим, что 4 апреля Кабинет согласовал и передал на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о передаче 500 тыс. га сельскохозяйственной земли в собственность 23 тыс. украинских фермеров, которые на ней работают.
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