Фермеры смогут передавать землю по наследству - Мартынюк

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При этом, собственники земли не смогут ее продать

При этом, собственники земли не смогут ее продать

Исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк заявил, что фермеры смогут передавать землю по наследству на правах собственности.

Об этом он сообщил в эфире Радио НВ.

По его словам, справедливым будет передать в собственность фермерам землю, на которой они работают и смогут ею самостоятельно распоряжаться. При этом на землю будет распространяться мораторий, однако фермеры смогут передать ее по наследству.

Мартынюк надеется, что Верховная Рада поддержит соответствующее решение правительства.

Отметим, что 4 апреля Кабинет согласовал и передал на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о передаче 500 тыс. га сельскохозяйственной земли в собственность 23 тыс. украинских фермеров, которые на ней работают.

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