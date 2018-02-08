Фермеры начали распродажу запасов капусты из хранилищ, обвалив цены на нее

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Украинские фермеры за неделю обвалили цены на капусту
Фото: pixabay.com

Украинские фермеры за неделю обвалили цены на капусту

Предложение белокочанной капусты на рынке Украины заметно увеличилось, поскольку многие фермеры начали распродавать имеющиеся объемы. Как результат, это оказывает влияние на цены в сторону их снижения.

Такие данные сообщает отраслевое издание АПК-Информ: овощи и фрукты.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, уже сегодня украинские хозяйства готовы отгружать капусту по 2,5-3,5 грн/кг (0,07-0,10 евро/кг) в зависимости от региона, качества и других условий сделки. Таким образом, только за неделю эта продукция подешевела на 13-17%. В то же время, игроки рынка отмечают, что снижение цен могло бы быть и более резким, если бы не довольно активный спрос розничных сетей.

Даже после заметного удешевления капуста в Украине на данный момент обходится оптовым покупателям в среднем в 1,5 раза дороже, чем в аналогичный прошлогодний период.

Ранее сообщалось, что в конце января капуста подорожала почти в 2 раза всего за неделю.

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