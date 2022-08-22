Интервью. Топ-менеджер Nestle: Полномасштабное вторжение и агрессия — война против демократии и свободы 22 августа, 08:08 Эксклюзив НВ Алессандро Дзанелли готовил план действий на случай войны. Он пригодился (Фото:Nestle Украина)

Генеральный директор Nestle в Украине Алессандро Дзанелли рассказал о том, как работают заводы компании, дефиците валюты и росте цен на продукты



Компания Nestle в первые дни войны остановила работу всех трех своих заводов в Украине. И если предприятия во Львове и на Волыни вскоре заработали, то в Харькове — нет. Там выпускается вермишель быстрого приготовления Мивина, которая быстро пропала с полок магазинов.

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Что еще происходит с бизнесом компании в Украине и России, когда закончится война и где работают сотрудники — в интервью НВ Бизнес рассказал генеральный директор Nestle в Украине Алессандро Дзанелли.

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