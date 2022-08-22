Интервью. Топ-менеджер Nestle: Полномасштабное вторжение и агрессия — война против демократии и свободы

22 августа, 08:08
Эксклюзив НВ
Алессандро Дзанелли готовил план действий на случай войны. Он пригодился (Фото:Nestle Украина)

Алессандро Дзанелли готовил план действий на случай войны. Он пригодился (Фото:Nestle Украина)

Автор: Александра Некращук

Генеральный директор Nestle в Украине Алессандро Дзанелли рассказал о том, как работают заводы компании, дефиците валюты и росте цен на продукты

Компания Nestle в первые дни войны остановила работу всех трех своих заводов в Украине. И если предприятия во Львове и на Волыни вскоре заработали, то в Харькове — нет. Там выпускается вермишель быстрого приготовления Мивина, которая быстро пропала с полок магазинов.

Видео дня

Что еще происходит с бизнесом компании в Украине и России, когда закончится война и где работают сотрудники — в интервью НВ Бизнес рассказал генеральный директор Nestle в Украине Алессандро Дзанелли.

Читайте также:
Рост цен, разрушенные магазины и планы до 2030 года. Как торговые сети работают во время войны — интервью с СЕО Метро Украина

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бизнес Nestle Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X