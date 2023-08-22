Зарплаты растут. Сколько зарабатывает директор, начальник отдела, специалист — исследование EY 22 августа, 10:02 NV Премиум Бизнес готов повышать размер денежной компенсации (Фото:svyatoslavlipik/depositphotos)

В Киеве размер ежемесячной компенсации выше, чем в среднем по Украине

Исследования EY в Украине не фиксировали массового снижения заработных плат с начала полномасштабной войны, рассказывает старший консультант практики People Advisory Services мирового аудиторского гиганта Татьяна Рачинская, речь идет в статье NV.

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В сложном 2022-м только 7% компаний пошли по этому пути, зато 70% компаний их даже увеличили. «По результатам Экспресс-обзора за первый квартал 2023 года, ни одна из компаний-участниц не указала на фактическое или запланированное уменьшение уровней заработных плат», — говорит эксперт.

Сколько компании готовы платить сотрудникам? EY в Украине предоставили медианный размер ежемесячной компенсации с надбавками, гарантированными выплатами и до налогообложения на 1 марта. Вице-президент или директор в среднем по Украине может рассчитывать на 260 тыс. грн, а в Киеве — на 277 тыс. грн в месяц. Начальник управления получает 103 тыс. грн в Киеве и 92 тыс. грн в месяц в среднем по Украине, ведущий специалист — 43 тыс. грн и 36 тыс. грн, а ассистент — 18 тыс. грн и 15 тыс. грн соответственно.

В Украине правила диктует работник, а не работодатель, признает Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации. С одной стороны, значительная часть украинцев выехала за границу. С другой — увеличивается количество вакансий. «Поэтому работодатели, чтобы удержать или найти профессиональных работников, чтобы мотивировать людей в такое непростое время и поддержать их, повышают зарплаты и предоставляют другие возможности», — говорит она. Например, сохраняют рабочие места за рабочими, которые ушли на фронт защищать Украину.

До конца года 58% компаний планируют увеличить размер компенсаций еще на 13%.