Для восстановления Украины. Евросоюз создал рабочую группу по использованию замороженных активов РФ 15 февраля, 17:00 Группа также будет заниматься поиском российских государственных активов и общей оценкой их стоимости (Фото:Olivier Hoslet / Pool / Reuters)

Евросоюз создал рабочую группу по использованию замороженных и арестованных активов России для восстановления Украины.

Как сообщается в Twitter шведского председательства в Совете ЕС, группа в тесном сотрудничестве с международными партнерами проведет юридический, финансовый, экономический и политический анализ с целью оценить возможность направить российские активы на восстановление Украины.



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Часть задач группы предполагает получение более «четкого представления» о том, где расположены российские государственные активы и их общую стоимость.

Специальную группу, как сообщает Reuters, возглавит Андерс Анлид, глава правительственного агентства Национального торгового совета Швеции. По словам Анлида, среди ключевых активов будут средства российского центрального банка, которые, как ожидается, составят «десятки миллиардов долларов».

Ранее сообщалось, что юридическая служба Совета ЕС разработала «юридически осуществимый» план по использованию замороженных активов российского Центрального банка на сумму около $36,8 млрд для финансирования восстановления Украины.