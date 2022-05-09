Евросоюз смягчит санкции против экспорта российской нефти — Bloomberg 9 мая, 18:52 Цей матеріал також доступний українською ЕС не достиг компромисса по вопросу отказа от российской нефти (Фото:energyintel.com)

Европейский союз намерен смягчить изначальный вариант санкций против российской нефти после споров на выходных.

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Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Блок откажется от введения запрета на транспортировку российской нефти в третьи страны судами, принадлежащими ЕС. От запрета на страхование таких судов ЕС пока не отказался.

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Греция, экономика которой в значительной степени зависит от судоходства, была среди государств-членов, которые настаивали на исключении положения об экспорте в третьи страны из шестого пакета санкций ЕС. Отсутствие единой позиции среди стран Большой семерки стало главной причиной отклонения предложения.

Страны ЕС все еще обсуждают шестой пакет санкций. Дипломаты пытаются преодолеть возражения Венгрии против предложенного запрета на российскую нефть. На выходных договориться не удалось.

Герман Галущенко, министр энергетики Украины, заявлял, что эмбарго на российскую нефть будет стоить около 100 евро для одного взрослого европейца в год.

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