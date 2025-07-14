«Спокойно и хладнокровно». Евросоюз предупредил Трампа о готовящемся тарифном ударе по США на десятки миллиардов евро

Европейский Союз подготовил широкий список пошлин против США, который вступит в силу в случае, если переговоры с Вашингтоном не увенчаются успехом.

Об этом рассказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью Il Messaggero.

«Готовый список европейских пошлин на 21 миллиард евро, к которому может быть добавлен второй», — сказал Таяни, рассказывая о возможном ответе на объявленные Дональдом Трампом пошлины против ЕС в размере 30%.

В то же время итальянский министр подчеркнул, что несмотря на готовность к жесткому ответу, европейские чиновники не оставляют попыток найти дипломатическое решение.

«[Европа должна реагировать] спокойно и хладнокровно. Она должна вести переговоры с высоко поднятой головой, зная, что в интересах всех избежать торговой войны. Европе нужна Америка, и наоборот», — сказал министр.

Анонсированные Трампом пошлины должны вступить в силу уже с 1 августа, но Таяни выразил оптимизм относительно возможности достижения соглашения.

«У нас есть две недели… Я уверен, что будет прогресс. Пошлины вредят всем, начиная с Соединенных Штатов. Если биржи падают, под угрозой оказываются пенсии и сбережения американцев», — сказал итальянский министр.

«Мой девиз — достичь двойного нуля: никаких пошлин между Европой и Соединенными Штатами. Я понимаю, что это непросто, но это единственный способ развивать наши экономики вместе», — добавил Таяни.

Инфографика: NV

Ранее сообщалось, что в апреле 2025 года президент США Дональд Трамп ввел 20-процентную «взаимную» пошлину, но уменьшил ее до 10 процентов до 9 июля, чтобы обеспечить переговоры. До недавнего времени чиновники ЕС ожидали, что переговоры с США будут предусматривать таможенные сборы на уровне базовой ставки.

12 июля 2025 года Трамп объявил о введении 30% пошлин на импорт товаров из Мексики и стран Европейского Союза. Новые тарифы должны вступить в силу с 1 августа.

США угрожали ввести 17-процентные пошлины на экспорт сельскохозяйственной продукции ЕС в ходе торгового конфликта с Брюсселем.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Нидерландов Дик Схоф прокомментировали намерение Дональда Трампа ввести 30-процентные пошлины на европейские товарыс 1 августа.

Оба лидера назвали такой шаг вредным для обеих сторон и пообещали защищать интересы ЕС.