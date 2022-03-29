Отказ от российского топлива. Мишель рассказал, как Евросоюз преодолеет энергозависимость от РФ 29 марта, 15:30 Цей матеріал також доступний українською Шарль Мишель, председатель Европейского совета (Фото:Christian Hartmann / Reuters)

Евросоюз избавится от зависимости от российских угля, нефти и газа, а затем и от ископаемого топлива вообще.

Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, излагая намеченную программу ЕС по обеспечению энергетической безопасности, центральным пунктом которой является избавление от зависимости от российских энергоресурсов.

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«Мы должны освободиться от зависимости от ископаемого топлива и еще быстрее — от зависимости от российских углеводородов», — заявил Мишель.

Глава Евросовета считает, что существенный прогресс уже имеется и будет развит дальше в ближайшие месяцы.

«Несколько дней назад, в минувшую пятницу (25 марта, — ред.), в Брюсселе были подтверждены решения, как действовать: мы как члены союза, наконец, начнем обсуждать совместные закупки газа. Мы, наконец, внедрим совместные стратегии европейского хранения запасов газа и ускорим необходимые инвестиции в инфраструктуру, например, в интерконнекторы и терминалы для сжиженного газа», — объяснил Мишель.

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«И мы также в качестве членов Евросоюза, конечно, будем решать вопрос роста цен, который болезненно влияет на наши домохозяйства и наши экономики», — заверил председатель Евросовета.

Ранее, 28 марта, официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что Еврокомиссия планирует избавиться от российских энергоресурсов к 2027 году, и эти планы одобрены лидерами стран ЕС.

«Мы желаем быть полностью независимыми от ископаемого российского топлива к 2027 году. И мы надеемся сократить наш спрос (на российский газ) на две трети до конца нынешнего года. Это цель, которую мы поставили, и которая была утверждена Европейским советом, и мы обязались сделать это», — сказал он.

«Европейский совет приветствовал эту нашу работу, и детали будут представлены к концу мая», — добавил Макфи.

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