Украина сама решит, на что тратить. Евросоюз гарантирует помощь 1,5 млрд евро в месяц — еврокомиссар 14 ноября, 18:39 Владимир Зеленский и Кадри Симсон в Киеве 1 ноября 2022 года (Фото:Офис президента Украины)

Европейский Союз планирует в 2023 году выделять Украине ежемесячное финансирование 1,5 млрд евро.

В свою очередь Украина самостоятельно определит, сколько необходимо направить на восстановление пострадавшей от российской военной агрессии энергетической инфраструктуры. Об этом в интервью Радио Свобода заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

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«Мы предложили схему финансирования на следующий год для Украины, и они определят приоритеты своих финансовых потребностей для восстановления энергетической инфраструктуры. Но в целом это даст Украине стабильный поток поддержки: 1,5 млрд евро ежемесячно», — сказала Симсон.

По ее словам, восстановление энергетической инфраструктуры является однозначным приоритетом для Украины, «потому что без тепла, без электроэнергии будет очень трудно выжить».

Кроме того, не дожидаясь начала прямого процесса финансирования, ЕС вместе с Энергетическим cообществом создал Фонд поддержки энергетики Украины, через который все заинтересованные страны мира могут поддержать усилия по поиску и поставке Киеву необходимого энергооборудования.

«Во многих случаях это вопрос не финансирования, а потребностей в очень специфической технике и оборудовании. Энергетическое сообщество и службы обращаются к компаниям, у которых может быть это оборудование на складе, и мы уже получили несколько положительных ответов. Первые трансформаторы на пути замены тем, которые российские беспилотники или ракеты уничтожали», — подчеркнула еврокомиссар.

Симсон уточнила, что ряд международных компаний подтвердили временной приоритет доставки энергооборудования в пользу Украины.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов ожидает в ноябре поступление около $4,8 млрд внешнего финансирования и около $3 млрд в декабре.