Евросоюз выделил Украине первые €500 млн финансовой помощи

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Брюссель одобрил первый транш новой макрофинансовой помощи для Украины
Фото: zn.ua

Брюссель одобрил первый транш новой макрофинансовой помощи для Украины

Европейская комиссия одобрила выделение Украине первых €500 млн в рамках транша программы макрофинансовой помощи ЕС.

Об этом решении сообщил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

"Это решение принято в решающий момент, когда Украина сталкивается с новой агрессией со стороны России и нуждается в солидарности со своими друзьями по всему миру", – отметил он.

Таким образом, с учетом этого транша общая сумма макрофинансовой помощи ЕС достигла €3,3 млрд.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал это решение Брюсселя "очень важным сигналом неизменной поддержки Евросоюза в условиях последних вызовов со стороны российского агрессора".

В заявлении Еврокомиссии подчеркивается, что решение о первой выплате программы одобрено, так как Украина выполнила все необходимые условия.

Среди условий: активизация борьбы с коррупцией, повышение прозрачности реестров компаний, повышение предсказуемости налоговой среды и укрепление управления государственными предприятиями.

Также в ЕК отметили важность достижения Киевом договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе кредитования.

"ЕС продолжит работу с украинскими властями по своей повестке дня реформ, в том числе в тех областях, которые связаны с очередным траншем программы макрофинансовой помощи. К ним относятся дальнейшие меры в борьбе с коррупцией, а также достижение прогресса в деле создания Высшего антикоррупционного суда Украины, управление государственными финансами, продолжение реформ энергетического и банковского секторов и реформы в области социальной политики", – подчеркнули в ЕК.

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