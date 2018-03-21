Евросоюз сделал шаг к блокировке Северного потока-2 - Reuters

Законодатели Европейского Союза (ЕС) приняли проект правил, который распространяет законы внутреннего рынка на газопроводы, которые находятся не на континенте, в том числе запланированный Северный поток-2.

Об этом пишет Reuters.

Предложение Комиссии поддержали страны Восточной Европы и Балтии, которые опасаются, что трубопровод подрывает усилия ЕС по сокращению зависимости от России и поддержки ЕС для Украины, лишая ее транзита газа.

При этом, сторонники трубопровода, в том числе Германия, выступают против изменения правила как попытки блокировать Северный поток-2.

“В своем нынешнем виде проект Северный поток-2 не соответствует правилам так называемого третьего энергетического пакета ЕС. Сложно найти компромисс”, - заявил один из дипломатов ЕС.

Отметим, что Комиссия в 2017 году предложила внести изменения в свою газовую директиву, чтобы все импортные трубопроводы подчинялись правилам - не принадлежали напрямую поставщикам газа, применяли недискриминационные тарифы и предоставляли возможности третьим сторонам.

Напомним, что ранее в Вильнюсе руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо с предупреждением об опасности газопровода Северный поток-2, адресованное главам парламентов европейских стран. Позже против Северного потока-2 выступила Эстония.

Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект "крайне опасным".

Северный поток 2 – российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком – 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 проляжет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.