Евросоюз готов выделить Украине первый транш финпомощи уже в этом году

В Еврокомиссии не видят проблем, которые помешают Украине получить €500 млн в этом году

Украина уже в этом году может получить первый транш в размере €500 млн из четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС общей суммой €1 млрд.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью Европейской правде.

"Могу сказать, что очень много работы Украина уже выполнила, и это дает основания полагать, что нынешняя программа будет успешной. И я не вижу проблем, которые помешают Украине получить первый транш уже в этом году", – сказал он.

Домбровскис отметил, что размер программ макрофинансовой помощи, как правило, определяется исходя из имеющихся макрофинансовых проблем в государстве.

"Мы исходили из нынешней экономической ситуации в Украине и считаем, что данная сумма является достаточной. Как вы знаете, новая программа - это миллиард евро двумя траншами по €500 млн. Кроме того, наша помощь связана с наличием сотрудничества с МВФ. Для ЕС принципиально важно, чтобы у вас была действующая программа сотрудничества с фондом", – добавил он.

Отметим, что Украина не будет иметь проблем с получением первого транша, а вот для перечисления второй части средств ЕС установил ряд серьезных требований.

Среди них продвижение процесса приватизации, в том числе продажа не менее 200 объектов, владельцем которых является государство; реформа системы управления государственных предприятий, в том числе – создание независимого правления Укрэнерго; создание корпоративной системы управления государственных банков, продвижение работы по возврату активов, связанных с безнадежными кредитами, изменения в системе предотвращения отмывания средств, как того требует Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Напомним, что Украина в прошлом году не получила третий транш в сумме €600 млн по предыдущей программе макрофина. Причиной этого стало нежелание вводить автоматическую проверку электронных деклараций, пересмотреть вопрос е-декларирования для активистов и создать реестр конечных собственников предприятий.