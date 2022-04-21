Работайте из дома. МЭА дало рекомендации европейцам, как снизить зависимость от российских нефти и газа 21 апреля, 15:06 Цей матеріал також доступний українською Европейцам дали советы, как преодолеть зависимость от российского газа (Фото:АО Укртрансгаз)

Международное энергетическое агентство представило новый список рекомендаций для европейцев, которые способны снизить зависимость Европы от поставок топлива из РФ.

Глава агентства Фатих Бироль представил набор «наиболее эффективных практических шагов потребителей». По его мнению, эффект от применения подобных рекомендаций позволит сэкономить около 500 евро на одно домохозяйство в год, сообщает Интерфакс-Украина.

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Бироль призвал потребителей сократить интенсивность использования нагревательных приборов и кондиционеров, работать из дома или пользоваться общественным транспортом, а также ограничить скоростной режим при движении по автодорогам.

Инфографика: IEA

С полным перечнем рекомендаций МЭА можно ознакомится по ссылке.

Как сообщалось, в марте МЭА представило план сокращения импорта российского газа на 50 млрд кубометров, то есть более чем на треть в течение года.

Международное энергетическое агентство — автономный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Насчитывает 29 стран-участниц, выполняет роль информационного центра и консалтинговой организации, действующей в интересах правительств стран-участников. МЭА не наделено директивными функциями.



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