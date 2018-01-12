Европейские газотрейдеры рискуют потерять до $1,5 млрд из-за решения Стокгольмского арбитража – Bloomberg

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Европейские компании приспосабливаются к новым реалиям работы на газовом рынке Украины

Европейские компании приспосабливаются к новым реалиям работы на газовом рынке Украины

Компании ЕС меняют свою стратегию работы на газовом рынке Украины на фоне решения Стокгольмского суда, который установил новые обязательства НАК Нафтогаза по закупке российского газа у Газпрома после более чем двухлетнего перерыва.

Об этом в своем материале пишет издание Bloomberg.

"Вечеринка становится менее увлекательной для европейских торговцев газа и газотранспортных операторов, которые получали выгоду от реэкспорта российского газа в Украину (реверса - ред.)", - сказал бизнес-аналитик Ельчин Маммедов.

По мнению экспертов, европейские компании почувствуют уменьшение объемов продаж реверсного газа в Украину приблизительно на тот же объем, который Нафтогаз теперь должен минимально закупать у Газпрома - 5 млрд куб. м.

Согласно решению Стокгольмского арбитража, государственный НАК Нафтогаз Украины должен импортировать по 5 млрд. куб. м в 2018-2019 году по контракту с российским Газпромом. При этом госхолдинг должен оплатить не менее 80% этого объема.

Этот объем стоит $1,2 млрд в год, если предположить, что российский газ будет закупаться по средней цене, которую Украина платила за импортный газ в октябре-2017 (последние официальные данные статистической службы), отмечает издание.

Европейские компании начали продавать газ Нафтогазу еще в 2013 году; тогда новый для них украинский рынок помог компенсировать падение в ЕС внутреннего спроса на газ. Для сравнения, Украина в 2017 году импортировала 14 млрд куб. м газа от европейских компаний, что сравнимо со всем годовым потреблением Бельгии. Вместе с тем, в последнее время наблюдается оживление потребления газа в Евросоюзе, поэтому это "смягчит удар".

Французская компания Engie SA была среди крупнейших поставщиков Украины в 2016 году, когда ее объем поставок составлял более 3 млрд. куб. Это был "рекордный год" для компании. Но уже в 2017 году ее сбыт уменьшился примерно на 40% из-за усиления конкуренции на украинском рынке, отметили в пресс-службе французской компании.

В компании также подчеркнули, что, несмотря на то, что Нафтогаз потенциально может начать покупать российский газ в 2018 и 2019 годах, Engie решила "расширять свою стратегию продаж газа в Украине конечным промышленным потребителям, которая началась в прошлом году".

Швейцарская Axpo Trading AG, еще один крупный поставщик, "сейчас создает местную украинскую компанию, которая сможет торговать непосредственно в Украине", говорится в сообщении пресс-службы этой компании.

Действительно, уже несколько десятков международных газотрейдеров обратились и получили от украинского регулятора НКРЄКУ специальные лицензии на продажу газа не только Нафтогазу (как посреднику), а уже конечным потребителям.

Газпром в свою очередь заявил, что готов возобновить поставки российского газа в Украину. Но только после того, как все долги будут выплачены, и при условии предоплаты за поставку, сказал в конце декабря заместитель председателя компании Александр Медведев. Эта позиция остается в силе, подтвердили в пресс-службе Газпрома.

Российский монополист указывает, что суд решил, что Нафтогаз должен выплатить более $2 млрд объемов поставок в 2014 году. В то же время в Нафтогазе отмечают, что окончательные объемы расчетов между компаниями будут окончательно определены после решения суда по контракту о транзите газа, ожидается в конце февраля.

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