Европейские газотрейдеры рискуют потерять до $1,5 млрд из-за решения Стокгольмского арбитража – Bloomberg

Компании ЕС меняют свою стратегию работы на газовом рынке Украины на фоне решения Стокгольмского суда, который установил новые обязательства НАК Нафтогаза по закупке российского газа у Газпрома после более чем двухлетнего перерыва.

Об этом в своем материале пишет издание Bloomberg.

"Вечеринка становится менее увлекательной для европейских торговцев газа и газотранспортных операторов, которые получали выгоду от реэкспорта российского газа в Украину (реверса - ред.)", - сказал бизнес-аналитик Ельчин Маммедов.

По мнению экспертов, европейские компании почувствуют уменьшение объемов продаж реверсного газа в Украину приблизительно на тот же объем, который Нафтогаз теперь должен минимально закупать у Газпрома - 5 млрд куб. м.

Согласно решению Стокгольмского арбитража, государственный НАК Нафтогаз Украины должен импортировать по 5 млрд. куб. м в 2018-2019 году по контракту с российским Газпромом. При этом госхолдинг должен оплатить не менее 80% этого объема.

Этот объем стоит $1,2 млрд в год, если предположить, что российский газ будет закупаться по средней цене, которую Украина платила за импортный газ в октябре-2017 (последние официальные данные статистической службы), отмечает издание.

Европейские компании начали продавать газ Нафтогазу еще в 2013 году; тогда новый для них украинский рынок помог компенсировать падение в ЕС внутреннего спроса на газ. Для сравнения, Украина в 2017 году импортировала 14 млрд куб. м газа от европейских компаний, что сравнимо со всем годовым потреблением Бельгии. Вместе с тем, в последнее время наблюдается оживление потребления газа в Евросоюзе, поэтому это "смягчит удар".

Французская компания Engie SA была среди крупнейших поставщиков Украины в 2016 году, когда ее объем поставок составлял более 3 млрд. куб. Это был "рекордный год" для компании. Но уже в 2017 году ее сбыт уменьшился примерно на 40% из-за усиления конкуренции на украинском рынке, отметили в пресс-службе французской компании.

В компании также подчеркнули, что, несмотря на то, что Нафтогаз потенциально может начать покупать российский газ в 2018 и 2019 годах, Engie решила "расширять свою стратегию продаж газа в Украине конечным промышленным потребителям, которая началась в прошлом году".

Швейцарская Axpo Trading AG, еще один крупный поставщик, "сейчас создает местную украинскую компанию, которая сможет торговать непосредственно в Украине", говорится в сообщении пресс-службы этой компании.

Действительно, уже несколько десятков международных газотрейдеров обратились и получили от украинского регулятора НКРЄКУ специальные лицензии на продажу газа не только Нафтогазу (как посреднику), а уже конечным потребителям.

Газпром в свою очередь заявил, что готов возобновить поставки российского газа в Украину. Но только после того, как все долги будут выплачены, и при условии предоплаты за поставку, сказал в конце декабря заместитель председателя компании Александр Медведев. Эта позиция остается в силе, подтвердили в пресс-службе Газпрома.

Российский монополист указывает, что суд решил, что Нафтогаз должен выплатить более $2 млрд объемов поставок в 2014 году. В то же время в Нафтогазе отмечают, что окончательные объемы расчетов между компаниями будут окончательно определены после решения суда по контракту о транзите газа, ожидается в конце февраля.