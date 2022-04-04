«Станет самой дорогой ошибкой Кремля». Президент Европарламента анонсировала беспрецедентный удар по экономике РФ 4 апреля, 20:03 Цей матеріал також доступний українською Роберта Метсола, президент Европейского парламента (Фото:Yves Herman / Reuters)

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила о необходимости разработать стратегию, которая ударит по российской экономике пропорционально беспрецедентной жестокости войны, которую ведет РФ против Украины.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

«Украина сражается за наши ценности в самых невозможных условиях, и мы должны ее поддержать. Конкретно это значит, что мы безотлагательно должны принять новый пакет сильных санкций. Мы должны преследовать тех, кто играет роль в поддержке Путина и закрыть еще существующие прорехи в уже существующих санкциях. Олигархи Путина и все члены его политической партии не должны найти места, чтобы укрыться», — сказала Метсола 4 апреля, открывая пленарное заседание Европарламента в Страсбурге. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Видео дня

Она также считает, что в Евросоюзе «должны начать работать над стратегией, чтобы сделать это незаконное вторжение самой дорогой ошибкой, которую Кремль когда-либо совершил».

«Удар по российской экономике должен быть пропорциональным беспрецедентной жестокости, которую мы видим. Наши компании должны искать другие места для роста, и это мы будем поддерживать. Европа должна ускориться в реализации политики нулевой зависимости от Кремля, и вся Европа — от поставок российских энергоносителей, мы должны внедрить обязательное для выполнения эмбарго (на энергоносители, — ред.) и остановить непрямое финансирование этих бомб», — сказала Метсола.

Кроме того, она высказалась за оказание еще большей поддержки Украины.

«Это значит — логистическая помощь, больше гуманитарной помощи и больше военного оборудования, которое им крайне необходимо. Они сражаются за нас и ожидают нашей помощи», — подчеркнула президент Европарламента.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал ускорить работу ЕС над дальнейшими санкциями против РФ после открывшихся фактов резни, совершенных российскими оккупантами в Буче.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель также заявил, что власти ЕС ведут подготовку к новым санкциям против России.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.