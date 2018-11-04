Европа может в пять раз увеличить закупки сжиженного природного газа в США

К 2030 году Европа может увеличить закупки сжиженного природного газа в США до 200 млн тонн против 40 млн тонн в 2017 году, заявил директор коммерческого структурирования американского поставщика СПГ Cheniere Energy Сэм Уайт, сообщает Интерфакс-Азербайджан.

Европа может стать крупным потребителем американского СПГ на фоне пошлин на поставки этого топлива в Китай и более низкой стоимости транспортировки по сравнению с Азией, отметили некоторые участники конференции KNect365 LNGgc в Лондоне.

По мнению Уайта, страны Атлантики будут получать примерно половину всего экспортируемого американского газа к этому времени.

Впрочем, его коллеги менее оптимистичны в этом вопросе. В частности, глава Texas LNG Вивек Чандра заявил, что американскому СПГ будет сложно конкурировать с российским трубопроводным газом ввиду более низкой стоимости последнего.

Также многое будет зависеть от европейского спроса на газ. Снижение потребления этого вида топлива в ЕС в ближайшие 10-15 лет станет серьезной проблемой для США, которым придется конкурировать за сокращающийся рынок не только с РФ, но и с Катаром и Алжиром, а также с Египтом, который стремится стать экспортером СПГ.

Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Майк Фулвуд отметил, что Азия по-прежнему является более перспективным рынком сбыта для американского СПГ. Спрос на газ активно растет в Индии, и страна подписывает новые контракты на закупку топлива в США.

Кроме того, Вашингтон оказывает политическое давление на Японию и Южную Корею, призывая их увеличить закупки СПГ в США для того, чтобы сократить значительные профициты во внешней торговле.

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