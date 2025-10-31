Еврокомиссия не исключает возможности принятия правовых мер против трех стран, которые сохраняют односторонние запреты на импорт украинских товаров (Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Европейская комиссия не исключает возможности подать иск в суд против Польши, Венгрии и Словакии за запрет импорта украинских товаров именно в тот момент, когда обновленное соглашение ЕС с Киевом вступает в силу.

Об этом пишет Politico.

Польша, Венгрия и Словакия открыто игнорируют усилия по восстановлению торговых отношений в связи со вступлением в силу пересмотренного торгового соглашения с Киевом. Запреты, распространяющиеся на украинское зерно и другие сельскохозяйственные продукты, нарушают правила единого рынка ЕС, которые запрещают национальные торговые барьеры, пишет Politico.

«Мы не видим оснований для сохранения этих национальных мер», — заявил заместитель спикера Комиссии Олоф Гилл в четверг, 30 октября, на следующий день после вступления в силу нового торгового соглашения Европейского Союза, призванного решить проблемы членов ЕС, связанные с негативным влиянием потока украинского импорта.

В электронном письме Гилл отметил, что исполнительный орган ЕС «усилит контакты» с неуступчивыми столицами. На вопрос, исключает ли Комиссия возможность нарушения процедуры нарушения, Гилл ответил: «Все варианты рассматриваются».

Министерство сельского хозяйства Польши сообщило в начале этой недели, что правительственные ограничения «не отменяются автоматически» согласно новому соглашению с ЕС и остаются в силе.

Так же Будапешт сохранит свою защиту на национальном уровне, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, обвинив Брюссель в «предоставлении приоритета украинским интересам».

Его словацкий коллега Ричард Такач назвал гарантии нового соглашения «недостаточно сильными» для защиты местных производителей, намекнув, что Братислава пойдет по тому же пути, пишет Politico.

Как сообщалось, Венгрия сохранит запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции после вступления в силу 29 октября обновленного торгового соглашения между Украиной и Европейским Союзом.

Польша также сохранит запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины, несмотря на изменения в правилах Европейского Союза по торговле.

Украина и Европейский Союз 14 октября приняли решение об отмене части тарифов и увеличении квот на экспорт украинской аграрной продукции в ЕС.

При этом обновленное торговое соглашение между Украиной и Европейским Союзом вступило в силу 29 октября.

С июня 2022-го по июнь 2025 года для Украины в связи с полномасштабным российским вторжением действовали автономные торговые преференции.

ЕС с 6 июня вернулся к довоенным правилам в торговле с Украиной.