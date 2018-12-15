Еврокомиссия пригласила Украину и РФ на переговоры по транзиту газа в январе Сегодня, 10:50 71 Цей матеріал також доступний українською Марош Шефчович

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Украину и РФ в Брюссель на трехсторонние переговоры по транзиту газа на политическом уровне, которые запланированы на январь.

Об этом Шефчович написал в Twitter.

"Важно опираться на положительный импульс, созданный в июле", – добавил Шефчович.

Have invited #Ukraine and #Russia to Brussels for the next round of #TrilateralGasTalks at a political level in January. Expect that commercial entities will also attend. Important to build on the positive momentum created in July. pic.twitter.com/8D2wGuvfP6 14 декабря 2018 г.

Шефчович также сообщил, что на встречу приглашены представители коммерческих компаний.

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Отмечается, что действующий контракт по транзиту российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Одна из проблем, мешающих переговорам, – требование Кремля урегулировать исковые споры между Газпромом и Нафтогазом по контрактам от 2009 года до подписания нового договора.

В самом Нафтогазе подчеркнули, что упомянутые Путиным два спора уже были урегулированы в Стокгольмском арбитраже. И проблема "лишь" в том, что Газпром не выполняет решения арбитража – не поставляет газ в Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит нам $2,6 млрд компенсации, которую определил арбитраж.

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Первый раунд переговоров о продлении транзита через Украину состоялся в июле 2018 года. На них был намечен круг вопросов, которые должны проработать эксперты, в том числе – расчет долгосрочных потребностей европейских потребителей в газе.

В августе на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин заявил, что транзит через Украину будет сохранен. Однако председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.