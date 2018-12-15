Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Иван Компан
Ключевое слово – неопределенность
Наталья Кривда
Вы уже руководитель. Нужно ли учиться дальше?
Геннадий Васюков
Почему в Украине нет своих ИТ-единорогов
Владимир Котенко
Налогообложение труда – откровенного разговора не избежать

Еврокомиссия пригласила Украину и РФ на переговоры по транзиту газа в январе

Сегодня, 10:50
71
Цей матеріал також доступний українською

Марош Шефчович

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Украину и РФ в Брюссель на трехсторонние переговоры по транзиту газа на политическом уровне, которые запланированы на январь.

Об этом Шефчович написал в Twitter.

"Важно опираться на положительный импульс, созданный в июле", – добавил Шефчович.

Шефчович также сообщил, что на встречу приглашены представители коммерческих компаний.

Все подробности трехсторонней встречи Украина-Россия-ЕС по газовому вопросу

Отмечается, что действующий контракт по транзиту российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Одна из проблем, мешающих переговорам, – требование Кремля урегулировать исковые споры между Газпромом и Нафтогазом по контрактам от 2009 года до подписания нового договора.

В самом Нафтогазе подчеркнули, что упомянутые Путиным два спора уже были урегулированы в Стокгольмском арбитраже. И проблема "лишь" в том, что Газпром не выполняет решения арбитража – не поставляет газ в Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит нам $2,6 млрд компенсации, которую определил арбитраж.

Нафтогаз обвинил Газпром в затягивании трехсторонних переговоров по транзиту газа

Первый раунд переговоров о продлении транзита через Украину состоялся в июле 2018 года. На них был намечен круг вопросов, которые должны проработать эксперты, в том числе – расчет долгосрочных потребностей европейских потребителей в газе.

В августе на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин заявил, что транзит через Украину будет сохранен. Однако председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Теги:   Трехсторонние консультации Украина-Россия Еврокомиссия Газ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

IT-индустрия

Сегодня, 09:03

article_img
Зачем вашему бизнесу чат-бот и как не разориться на его создании
Напіввечір

Сегодня, 08:30

article_img
14 лет холодной войны. Большое интервью НВ с экс-послом США в Украине Джоном Хербстом
Авто

Сегодня, 07:01

article_img
Голова в облаках. Тест-драйв Hyundai Santa Fe

ТОП-3 блога

Иван Компан - фото
Иван Компан
Ключевое слово – неопределенность
294
Юрий Голляк - фото
Юрий Голляк
Как облгазы и НКРЭКУ провернули аферу с домовыми счетчиками
5702
Владимир Котенко - фото
Владимир Котенко
Налогообложение труда – откровенного разговора не избежать
2484
Иван Компан - фото
Иван Компан
Поднебесная наносит ответный удар
958
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
15776
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7103
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Что показал конфликт с Россией
7031

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться