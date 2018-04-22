Еврокомиссия и Минфин обсудили условия предоставления Украине четвертого транша

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Стороны подчеркнули, что эти условия будут соответствовать приоритетам развития украинской экономики
Фото: pixabay

Стороны подчеркнули, что эти условия будут соответствовать приоритетам развития украинской экономики

Условия для внедрения четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине соответствуют нынешним приоритетам развития, сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Так, министр финансов Украины Александр Данилюк встретился с Вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдисом Домбровскисом. В рамках встречи обсудили вопросы четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины и условия для выделения первого транша помощи.

Стороны подчеркнули, что эти условия будут соответствовать приоритетам развития украинской экономики и будут направлены на укрепление финансовой и экономической стабильности нашей страны, преодоления коррупции и продолжение воплощения структурных реформ.

"Мы постоянно получаем большую поддержку ЕС на пути превращения Украины в страну с устойчивой экономикой и стабильной финансовой системой. Недавнее одобрение Европейской комиссией четвертой программы макрофинансовой помощи является чрезвычайно важным шагом в поддержке нашими европейскими партнерами реформ в стране", - сказал Данилюк.

Ранее сообщалось, что министр финансов объяснил, от чего зависит срок получения транша МВФ.

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