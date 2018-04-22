Еврокомиссия и Минфин обсудили условия предоставления Украине четвертого транша

Стороны подчеркнули, что эти условия будут соответствовать приоритетам развития украинской экономики

Условия для внедрения четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине соответствуют нынешним приоритетам развития, сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Так, министр финансов Украины Александр Данилюк встретился с Вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдисом Домбровскисом. В рамках встречи обсудили вопросы четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины и условия для выделения первого транша помощи.

Стороны подчеркнули, что эти условия будут соответствовать приоритетам развития украинской экономики и будут направлены на укрепление финансовой и экономической стабильности нашей страны, преодоления коррупции и продолжение воплощения структурных реформ.

"Мы постоянно получаем большую поддержку ЕС на пути превращения Украины в страну с устойчивой экономикой и стабильной финансовой системой. Недавнее одобрение Европейской комиссией четвертой программы макрофинансовой помощи является чрезвычайно важным шагом в поддержке нашими европейскими партнерами реформ в стране", - сказал Данилюк.

Ранее сообщалось, что министр финансов объяснил, от чего зависит срок получения транша МВФ.