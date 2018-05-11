Евроинтеграция украинской торговли тормозит расширение экспортных рынков - НБУ

Освоение новых рынков украинскими экспортерами сдерживается длительным и капиталоемким процессом приведения украинской продукции в соответствие с европейскими стандартами.

Об этом говорится в обзоре НБУ.

В 2017 году экономические отношения Украины с Европой существенно укрепились, в значительной мере за счет экспорта. После многолетнего перерыва Европа снова стала основным торговым партнером Украины.

"Несмотря на положительные сдвиги, в товарной торговли Украины и Европы сохраняется устойчивое дефицит за высокой доли в импорте товаров с высокой добавленной стоимостью", - добавляет Нацбанк.

По итогам 2017 экспорт товаров в европейские страны увеличился на 31% до $14,4 млрд, а его объемы превысили уровень докризисного 2013 года. Доля Европы в экспорте достигла 36% и была самой большой с 2004 года. Значительный прирост экспорта в Европу в 2017 году был обеспечен как физическими объемами, так и благоприятными ценами.

НБУ добавляет, что, хотя украинские компании наращивали поставки в Европу прежде всего за счет уже традиционного ассортимента сырьевых товаров (зерновых, масличных, металлов и руд), они в то же время продолжали осваивать и новые товарные рынки. Об этом свидетельствова стремительный рост индексов проникновения почти по всем товарным группам, в частности продовольственных товаров, продукции машиностроения, промышленных изделий (индексы проникновения показывают соотношение количества стран, в которые экспортируются отдельные отечественные товары, к количеству всех стран эти товары импортируют).