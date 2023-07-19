Важный сигнал. Евросоюз впервые включил Украину в свои экономические прогнозы 19 июля, 10:40 Флаги Украины и Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

В 2023 году Украина была впервые включена в европейский регулярный обзор структурных особенностей, экономических показателей и перспектив развития Spring 2023 Economic Forecast.

Об этом во время встречи финансового блока G7 заявил Комиссар ЕС по вопросам экономики Паоло Джентилони, сообщает Министерство финансов Украины.

«Правительство Украины осуществляет всю необходимую работу для скорейшего обретения членства в Европейском Союзе. Включение нашей страны в регулярные экономические обзоры является важным сигналом, что интеграция в ЕС имеет необратимый характер», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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В прогнозе ЕС отмечается, что Украина продемонстрировала большую устойчивость во время войны, а усилия, направленные на вступление в ЕС, после получения статуса страны-кандидата 23 июня 2022 года, должны улучшить перспективы развития государства.

В обзоре отмечается, что до начала полномасштабной войны государственные финансы имели прочный фундамент. Эффективные действия правительства Украины способствовали низкому уровню дефицита госбюджета — около 2% ВВП в период с 2015 по 2021 год. В то же время благодаря высоким темпам роста номинального ВВП коэффициент государственного долга снизился до уровня ниже 50% ВВП в 2021 году.

После 24 февраля 2022 года Украина столкнулась со многими вызовами, среди которых — значительное сокращение производства в регионах, где ведутся активные боевые действия, инфляция, высокий уровень безработицы, миллионы временно перемещенных лиц, разрушенная или поврежденная электроэнергетическая инфраструктура. Это привело к общему сокращению ВВП на 29,1%. Впрочем, благодаря внедренным мерам украинской стороны и весомой поддержке международных партнеров ожидается общая стабилизация экономического роста в 2023 году.

В частности, ЕС прогнозирует рост ВВП Украины на 0,6% в 2023 году, и на 4% - в 2024-м.

Прогноз по росту экспорта: 1,5% в 2023-м и 5,3% в 2024-м.

Прогноз роста импорта: 3% в 2023-м и 6,2% в 2024-м.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может создать фонд на 20 млрд евро для финансирования ВСУ на четыре года.