Евробонды Украины резко упали из-за российской агрессии в Азовском море

Котировки еврооблигаций Украины в понедельник утром резко снижаются в стоимости на новостях о нападении российских военных на украинские корабли в Керченском проливе и возможном введении в стране военного положения.

Об этом свидетельствуют данные системы Bloomberg, передает Интерфакс-Україна.

Отмечается, что в отрицательной динамике лидируют евробонды Украина-32 – стоимость ценных бумаг к 10:35 кв просела на 1,295 процентных пункта (п.п.) – до 80,043% номинала, Украина-24 – на 1,177 п.п., до 90,158% номинала и Украина-25 – на 1,158 п.п., до 88,427% номинала. Доходность еврооблигаций соответственно выросла на 20,3 базисных пункта (б.п.) – до 10,079% годовых, на 29 б.п. – до 10,036% годовых и 25,9 б.п. – до 10,153% годовых.

Вместе с тем отрицательная динамика наблюдалась вдоль всей суверенной кривой.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

В НБУ считают, что решение о введении военного положения не повлияет на работу банковской системы. В МВФ заявили, что продолжат сотрудничество с Украиной после введения военного положения.

Позже стало известно, что движение гражданских судов в Керченском проливе возобновлено.