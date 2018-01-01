Евробляхеры придумали новый способ избежать растаможивания авто Сегодня, 22:18 693 Цей матеріал також доступний українською Евробляхеры массово становятся на временный консульский учет Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Владельцы автомобилей на еврономерах придумали новый способ, как избежать растаможивания своих автомобилей: они массово становятся на временный консульский учет при Генконсульстве Украины за рубежом. Это дает право на многократное пересечение границы без растаможивания авто.

О массовом наплыве владельцев авто на еврономерах в последние дни сообщила Укринформу руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса.

По ее словам, это усложняет работу генконсульств, отвлекая их от всех других дел.

"В течение последних дней в консульских подразделениях дипломатических учреждений Украины в странах Европы резко увеличилось количество случаев постановки на временный консульский учет, что занимает 90% от общего количества всех осуществляемых консульских действий", - сообщила консул.

Она уверена, что это следствие вступления в силу с 25 ноября 2018 года Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств, а также Закона Украины о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

По словам Светланы Крысы, сейчас ежедневно с часа ночи под консульским отделом в Варшаве собирается толпа в 300 человек, которые срочно хотят стать на консульский учет. В то же время, за день отдел максимально может принять примерно 150-160 человек. Такая ситуация максимально затрудняет доступ к консульскому учреждению других граждан Украины, которые посещают консульство для осуществления более важных консульских действий. Речь идет, например, об оформлении паспортных документов, регистрации детей гражданами Украины, оформлении свидетельства на возвращение в Украину, визовых действиях и тому подобном. В то же время, постановка на консульский учет не является обязательной процедурой.

Консул добавила, что, поскольку постановка на консульский учет бесплатная процедура, из-за возникшей ситуации резко снизилось поступление в бюджет Украины от выполнения консульских действий за рубежом.

"Если у нас каждый день было 2-3 тыс. долларов консульского сбора в бюджет страны, то сейчас консульский сбор снизился в связи с увеличением бесплатных действий в четыре раза - до 700-800 долларов в день. То есть, сейчас в шесть раз возросло количество консульских действий, но в три-четыре раза уменьшились консульские поступления", - говорит консул.

По словам Светланы Крысы, евробляхеры, которые становятся на консульский учет исключительно во избежание процедуры растаможивания автомобилей, автоматически вносятся в список избирателей при консульском учреждении. Поэтому они не смогут проголосовать по месту жительства в Украине.

Постановка на временный консульский учет при Генконсульстве Украины за рубежом позволяет украинцам - владельцам транспортных средств на иностранном регистрации осуществлять многократное (каждые пять дней), а также транзитное (до 10 дней) пересечение границы, а также право на пребывание такого автомобиля в Украине без выезда за границу до 60 дней.

Стать на временный консульский учет за рубежом могут владельцы годовых виз, а также те, кто имеет разрешение на временное и постоянное проживание в Польше.

Напомним, что 8 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении два законопроекта об автомобилях на еврономерах. Они уменьшают акциз на растаможивание легковых автомобилей и усиливают ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, для лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или временного ввоза. Новые штрафы начнут действовать после 180 дней со дня вступления законов в силу 25 ноября 2018 года.