Релокация бизнеса. Сколько предприятий подали заявки на эвакуацию и сколько уже переехали — Свириденко 30 марта, 08:43 Цей матеріал також доступний українською Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр и министр экономики (Фото:Юлия Свириденко / Facebook)

Министерство экономики получило 1164 заявок на релокацию предприятий из зоны боевых действий, из которых 1058 уже проработаны.

Об этом в Facebook сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, мощности 98 предприятий уже перевезены на Западную Украину, а 375 участников программы находятся в стадии переезда.

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«Программой перемещения может воспользоваться любой бизнес, находящийся в зоне риска из-за боевых действий. Речь идет не только о крупных производствах, но и малых предприятиях, где работают несколько десятков человек», — написала Свириденко.

Для того чтобы стать участником программы по релокации, нужно заполнить заявку по этой ссылке.

Государство оказывает поддержку в:

— подборе площадей для размещения производства;

— перемещении и расселении персонала;

— подборе работников в месте дислокации после переезда;

— берет на себя логистические расходы, предоставляя транспорт (это, в первую очередь, мощности Укрзализныци и Укрпошты, в случае необходимости привлекаются субподрядчики).

Инфографика: Мінекономіки

«Масштабное перемещение бизнеса на безопасные территории поможет Украине сохранить производство, рабочие места и удовлетворить спрос армии и гражданского населения на ряд товаров и услуг, которые необходимы для победы над врагом», — добавила Юлия Свириденко.

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