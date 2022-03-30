Где найти персонал на новом месте. В Украине запустили проект по помощи бизнесу, эвакуированному из-за войны 30 марта, 18:01 Цей матеріал також доступний українською Новый проект поможет бизнесу, осуществившему релокацию, найти персонал на новом месте (Фото:pexels / Pixabay)

В Украине заработала инициатива по помощи в поиске персонала для бизнеса, который осуществил или будет осуществлять релокацию из-за полномасштабной российской агрессии.

Соорганизаторами инициативы выступили Федерация работодателей Украины и кадровый портал grc.ua.

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«Понимая, что на новом месте предприятия будут остро нуждаться в подборе новых сотрудников, организации логистики, обучении работников и создании кадровых резервов, ФРУ и grc.ua запускают совместный проект. На платформе grc.ua в кабинете Федерации работодателей будут бесплатно размещаться вакансии предприятий, а также компаний, которые обеспечивают логистику промышленных мощностей, перевозку персонала, подготовку и обучение новых сотрудников», — говорится в сообщении ФРУ и grc.

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Компании, нуждающиеся в персонале после релокации, могут обратиться в Федерацию работодателей с заявкой об открытых вакансиях. Федерация размещает эти вакансии в своем кабинете на портале grc.ua. Сервис grc.ua оказывает консультационную и техническую поддержку для оперативного подбора необходимого персонала.

Для получения помощи работодатели могут написать на электронную почту vasilega@fru.org.ua или оставить запрос на поиск персонала со своими контактами в специально созданном Telegram-канале.

Как сообщалось, по данным Министерства экономики, заявки на релокацию подали более 1160 предприятий, более 1050 из них проработаны. 98 предприятий уже перевезены в Западную Украину, а 375 участников программы находятся в стадии переезда.

ФРУ представляет интересы 8500 предприятий, которые, по данным Федерации, в совокупности генерируют до 70% ВВП Украины.

grc.ua — украинский кадровый портал, сервис по поиску работы и подбору персонала, которым пользуются более 95 тыс. работодателей и 1,8 млн специалистов, ищущих работу.

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