Вам здесь не рады. Граждане РФ и Беларуси больше не смогут стать е-резидентами Эстонии 11 марта, 14:58 Цей матеріал також доступний українською Россияне и белорусы больше не смогут стать е-резидентами в Эстонии (Фото:Sébastien Bertrand / Flickr)

Правительство Эстонии приостановило регистрацию граждан РФ и РБ в качестве электронных резидентов Эстонии.

Уже поступившие заявки будут отклонены, зарегистрированные е-резиденты будут взяты под усиленный контроль, сообщили в правительстве Эстонии.

Цель такого шага — не допустить использования статуса е-резидента для обхода санкций, объяснили в пресс-службе правительства.

«Мы не хотим ни в какой мере содействовать созданию преимуществ для государств, начавших войну против Украины. Мы не хотим давать возможность для незаконного перевода денег или активов и любым иным образом вредить репутации и экономике Эстонии, а также единому правовому и киберпространству ЕС. Мы также не хотим, чтобы предлагаемые Эстонией возможности злонамеренно использовались для поддержки агрессии против Украины», — заявил министр внутренних дел Кристиан Яани.

По данным программы E-residentsus, РФ занимает первое место по числу е-резидентов в Эстонии: 5932 е-резидента создали 1613 компаний.

Далее по числу е-резидентов следуют Финляндия и Германия, на четвертом месте — Украина (5130 е-резидентов зарегистрировали в Эстонии 1585 компаний).

1146 е-резидентов Эстонии являются гражданами Беларуси.

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