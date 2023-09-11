«Важный пример другим». Эстония вскоре станет первой страной ЕС, которая разрешит использовать конфискованные активы РФ — ОП 11 сентября, 21:26 Встреча с эстонской стороной (Фото:Офис президента)

Эстония в скором времени станет первой страной Евросоюза, которая введет механизм использования конфискованных российских активов.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква после встречи с заместителем министра иностранных дел Эстонии Кюллике Силласте-Эллинг, сообщает пресс-служба ОП.

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Стороны также обсудили вопросы привлечения государства-агрессора РФ к ответственности. В частности, была отмечена работа Эстонии в создании специального трибунала для расследования преступления агрессии РФ против Украины.

Жовква также поблагодарил Эстонию за лидерство в разработке национального законодательства о передаче конфискованных активов России на восстановление Украины.

«Ценим ваше лидерство в вопросе использования российских активов для восстановления Украины. Эстония станет первым европейским государством, которое введет юридический механизм для решения этого вопроса. Вы приводите важный пример другим», — подчеркнул Жовква.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не может законно конфисковать полностью замороженные российские активы, и вместо этого сосредотачивается на временном использовании этих активов.

