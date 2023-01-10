Раньше всех. Эстония до конца января представит план ареста российских активов и их передачи Украины 10 января, 08:49 Таллинн, столица Эстонии (Фото:Sergio Tumminello via Flickr)

Эстония планирует в январе представить юридический план ареста российских активов, замороженных в соответствии с санкциями ЕС, для их передачи Украине.

Законодательная база будет создана к концу января, поскольку, в конце декабря правительство поручило министерствам разработать план конфискации активов, заявил официальный представитель МИД Эстонии Михкель Тамм. Об этом сообщает Bloomberg.

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Эстония намерена представить план к тому времени, когда Еврокомиссия разработает общеблоковое соглашение о том, как распорядиться 300 млрд евро ($322 млрд) замороженных резервов российского Центробанка и активов частных лиц.

По оценкам эстонского органа по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на принадлежащих россиянам счетах в стране составляют почти 20 млн евро.

По словам источников агентства, правительство канцлера Германии Олафа Шольца готово конвертировать российские активы в помощь Украине, «если будут решены сложные юридические вопросы».

По словам одного из источников, одним из вариантов было бы изъятие активов у лиц, причастных к военным преступлениям, а не наложение общих арестов, на юридическое урегулирование которых могут уйти годы.