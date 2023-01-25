В шаге от важного решения. ЕСПЧ возьмется за иск Украины и Нидерландов против России 25 января, 17:49 Юридическое подтверждение того, что Россия отвечает за события на Донбассе, откроет украинцам возможность взимать с РФ компенсацию за нанесенный ущерб из-за ЕСПЧ и инвестиционных арбитражей (Фото:facebook.com/iryna.mudra.7)

Большая Палата Европейского суда по правам человека признала межгосударственное дело Украины и Нидерландов против России частично приемлемым. Это решение является окончательным. После него Большая Палата впоследствии вынесет решение по существу дела.

Как сообщила заместитель министра юстиция Ирина Мудра, это первое дело по захвату восточной Украины в 2014 году и еще одно судебное решение по привлечению РФ к международной правовой ответственности.



Видео дня

Дело касается административной практики нарушений России прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года, похищения и попыток незаконного вывоза детей-сирот из Донецкой и Луганской областей на территорию РФ, пояснила Мудра.

Кроме того, по указанному делу Украиной и Королевством Нидерланды были заявлены, среди прочего, жалобы относительно сбития малайзийского Боинга рейса МН17 в 2014 году над временно оккупированной территорией Донецкой области. В 2020 году три межгосударственных дела были объединены в одно Украина и Нидерланды против России.

Мудра отметила, что это решение ЕСПЧ поможет:

Привлечению к ответственности РФ за действия, повлекшие массовые нарушения прав человека на востоке Украины и остановить эти нарушения, насколько это возможно.

за действия, повлекшие массовые нарушения прав человека на востоке Украины и остановить эти нарушения, насколько это возможно. Поддержке индивидуальных исков граждан и компаний против РФ как в ЕСПЧ, так и в инвестиционных арбитражах и будет основой, на которой индивидуальные дела, дела в арбитражах будут двигаться дальше, чтобы заявители могли взимать компенсации с России за нарушение права.

как в ЕСПЧ, так и в инвестиционных арбитражах и будет основой, на которой индивидуальные дела, дела в арбитражах будут двигаться дальше, чтобы заявители могли взимать компенсации с России за нарушение права. Станет оружием для дальнейших переговоров с РФ и международными партнерами.

" Такие решения могут быть использованы для дипломатического давления на Россию, введения дополнительных санкций разного уровня, а также доказывания ответственности РФ по нарушениям прав человека на временно оккупированных территориях ", — рассказала замминистра.

Мудра также отметила, что у вердиктов ЕСПЧ нет срока давности, поэтому РФ будет выполнять решения.

Вынесение решения по существу займет не менее двух лет, поскольку по объему доказательств и количеству нарушений межгосударственное дело Украины и Нидерландов против России является самым масштабным, которое когда-либо рассматривал ЕСПЧ.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что «это решение поможет построить систему наказания против РФ за нарушение территориальной целостности Украины».

По состоянию на 23 января 2022 года в производстве ЕСПЧ находится пять межгосударственных дел Украины против РФ:

Украина против России — относительно нарушений прав человека на временно оккупированной территории Крыма ;

относительно нарушений прав человека на временно оккупированной территории ; Украина и Нидерланды против России — дело о нарушении прав человека на оккупированных территориях Донбасса, в которую включена жалоба о сбитии малайзийского самолета рейса МН-17, которую подавали Украина и Нидерланды.

дело о нарушении прав человека на оккупированных территориях Донбасса, в которую включена жалоба о малайзийского самолета рейса МН-17, которую подавали Украина и Нидерланды. Украина против России — по убийствам оппонентов РФ.

по убийствам оппонентов Украина против России дело о захвате украинских моряков и судов в Керченском проливе в 2018 году.

дело о захвате украинских моряков и судов в Керченском проливе в 2018 году. Украина против России дело о преступлениях российских военных во время полномасштабного вторжения на территорию Украины.

