Плохая новость для Кремля. Еще одна страна останавливает транзит российской нефти в Калининградскую область

Литва остановит транзит российской нефти в Калининградскую область в рамках усилий по соблюдению санкционного режима в отношении Роснефти и Лукойла.

Об этом пишет The Moscow Times.

О прекращении перевозок такой продукции объявила компания Литовские железные дороги (LTG), которая в 2024 году транспортировала из/в РФ 371 тыс. тонн нефтепродуктов (почти все — продукция Лукойла), а с начала 2025-го — еще 194 тыс. тонн нефти Лукойла.

Санкции США против двух крупнейших российских нефтяных компаний начнут действовать с 21 ноября и до этой даты компании, чтобы не попасть под вторичные ограничения, должны прекратить взаимодействие с ними. «По завершении переходного периода для завершения сделок LTG не будет осуществлять перевозки, в цепочке которых так или иначе участвуют компании Лукойл или Роснефть, санкционированные США и Великобританией, а также связанные с ними предприятия», — заявили в компании.

В LTG отметили, что перевозка продукции Роснефти через Литву не осуществлялась ни в 2024-м, ни в этом году.

Транспортировка российских нефтепродуктов по территории Евросоюза была запрещена в декабре 2022 года (за исключением трубопроводных поставок).

«Для Литвы, однако, было сделано исключение, согласно которому по территории страны в Калининградскую область из РФ могут перевозиться товары первой необходимости — исключительно железнодорожным транспортом», — говорится в публикации. — «В марте российские власти сетовали, что Литва на 30% (на 20 тысяч тонн) сократила квоты на перевозку грузов по железной дороге через территорию страны».

Как сообщалось, 22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие недостатка серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине». В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.