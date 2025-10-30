Несмотря на обновление соглашения с ЕС. Еще одна европейская страна оставит запрет на украинскую агропродукцию

Венгрия сохранит запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции после вступления в силу 29 октября обновленного торгового соглашения между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом сообщило министерство сельского хозяйства Венгрии.

«Брюссель страдает от военного психоза, все их мысли и решения определяются этим, что ставит под угрозу поставки продовольствия всего Европейского Союза», — заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Он отметил, что бюрократы ЕС совсем не заинтересованы в том, что будет с ЕС, в частности с венгерскими фермерами, поскольку они подчиняют все украинским интересам.

В качестве примера Надь привел сокращение сельскохозяйственного бюджета на 20−22%.

Он заявил, что деньги, которые фермеры ЕС не получат, будут перечислены Украине, тогда как соглашение о свободной торговле, заключенное со страной, находящейся в состоянии войны, также, мол, вызывает серьезные вопросы.

«Нужно поставить вопрос, что ЕС будет делать с 35 тысячами тонн меда, 1,3 миллионами тонн пшеницы и 120 тысячами тонн курятины из Украины, а также с кукурузой, которую можно ввозить без ограничений и без пошлины, что появляется на рынке ЕС как избыток», — сообщил Надь — «Эти вопросы влияют на нашу повседневную жизнь, но они не ставятся, а ставится вопрос, как мы можем приспособить Украину к тому, чтобы она могла еще больше экспортировать на территорию Европейского Союза».

Министр подчеркнул, что аграрный сектор ЕС потеряет свою конкурентоспособность и перспективы. «Если мы не проснемся, не объединимся и не сможем это предотвратить, то это приведет к огромным проблемам, потому что это лишь половина тех проблем, которые нас ждут», — подчеркнул Надь.

Он отметил, что соглашение о свободной торговле, которое планируется заключить со странами Южной Америки, также представляет угрозу не только для европейских фермеров, но и для потребителей, поскольку в этих странах нет системы отслеживания, а следовательно, и контроля.

По словам Надя, что правительство защищает венгерских фермеров, поскольку односторонне закрывает границу для украинских сельскохозяйственных продуктов. Правительство не хочет, чтобы украинские продукты изменили внутренний рынок ЕС, добавил он.

По словам венгерского министра, вместе со своими словацкими и румынскими коллегами-министрами они представят Совету ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства совместное письмо, направленное на прошлой неделе, в котором они просят о специальной защите фермеров приграничных государств от украинского импорта.

Как сообщалось, Польша сохранит запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины, несмотря на изменения в правилах Европейского Союза по торговле.

Украина и Европейский Союз 14 октября приняли решение об отмене части тарифов и увеличении квот на экспорт украинской аграрной продукции в ЕС.

При этом обновленное торговое соглашение между Украиной и Европейским Союзом вступило в силу 29 октября.

С июня 2022-го по июнь 2025 года для Украины в связи с полномасштабным российским вторжением действовали автономные торговые преференции.

ЕС с 6 июня вернулся к довоенным правилам в торговле с Украиной.