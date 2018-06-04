Еще один украинский город запретил ночную продажу алкоголя

Власти Запорожья запретили продажу алкоголя в городе в ночное время, с 22:00 до 7:00.

Соответствующее решение приняли депутаты местного горсовета, за которое проголосовали 36 депутатов при 33 необходимых, передают Українські Новини.

Ограничение не касается заведений ресторанного хозяйства (кафе, бары, рестораны).

Горсовет рекомендует органам местного самоуправления довести до сведения субъектов предпринимательской деятельности о необходимости прекращать реализацию этих напитков ежедневно с 22:00 до 8:00.

Напомним, что 30 августа 2017 года Запорожский горсовет ограничил продажу алкоголя с 22:00 до 12:00. При этом, Антимонопольный комитет признал его нарушением конкуренции.

Отметим, что в конце мая власти Днепра запретили продажу алкоголя в городе в ночное время.

Ограничения на ночную продажу алкоголя принимались также несколько раз властями Киева. Однако, признавались Антимонопольным комитетом, а также судами разных инстанций незаконными. Впрочем, Киевский городской совет недавно внес в план работы вопрос о новом проекте решения об ограничении ночной продажи алкоголя в магазинах.