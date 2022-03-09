Удар, еще удар. ЕС ввел новые санкции против белорусских банков, 160 российских бизнесменов и политиков
Евросоюз утвердил новый пакет санкций из-за российской военной агрессии против Украины (Фото:Yves Herman / Reuters)
Европейский союз ввел санкции против банковского сектора Беларуси и 160 граждан РФ. Также Россию отрежут от технологий в сфере морской навигации (ОБНОВЛЕНО).
Государства-члены ЕС согласовали новые пакет адресных санкций в ответ на российскую военную агрессию против Украины. Часть санкций касается Беларуси, сказано в заявлении Еврокомиссии.
В отношении Беларуси:
— ЕС отключит от международной системы SWIFT Белагропромбанк, Банк Дабрабыт, Банк развития Республики Беларусь и их дочерние компании;
— вводится запрет на операции с Центробанком Беларуси, связанные с управлением резервами или активами;
— вводится запрет белорусским гражданам или резидентам страны держать в европейских банках более 100 тыс. евро и торговать еврооблигациями;
— вводится запрет на поставки банкнот евро в Беларусь;
— с 12 апреля 2022 года вводится запрет на листинг акций белорусских госпредприятий на торговых площадках ЕС.
В отношении российской экономики:
— вводятся новые ограничения на экспорт технологий морской навигации и радиосвязи;
— Российский морской регистр судоходства внесен в список госпредприятий, на которые распространяются ограничения финансирования.
В отношении 160 граждан РФ вводятся персональные санкции «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
В этот список лиц входят:
— 14 бизнесменов, работающих в металлургической, сельскохозяйственной, фармацевтической, телекоммуникационной и цифровой отраслях, а также члены их семей;
— 146 членов Совета Федерации, ратифицировавших «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» с «Л/ДНР».
Поименный список этих лиц не приводится.
ОБНОВЛЕНО В 18:05. По информации Financial Times, почти все бизнесмены из «списка 14-ти» — участники встречи Путина с бизнесом 24 февраля.
В частности, в список попали:
— Михаил Полубояринов — Аэрофлот
— Андрей Мельниченко — СУЭК
— Дмитрий Пумпянский — ТМК
— Андрей Гурьев — Фосагро
— Дмитрий Мазепин и его сын Никита — Уралхим
— Михаил Осеевский — Ростелеком
— Владимир Кириенко — VK
— Вадим Мошкович — Русагро
— Дмитрий Конов — Сибур.
Как отметили в Еврокомиссии, ограничительные меры ЕС теперь применяются в общей сложности к 862 физическим и 53 юридическим лицам РФ.
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