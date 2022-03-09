Удар, еще удар. ЕС ввел новые санкции против белорусских банков, 160 российских бизнесменов и политиков 9 марта, 16:13 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз утвердил новый пакет санкций из-за российской военной агрессии против Украины (Фото:Yves Herman / Reuters)

Европейский союз ввел санкции против банковского сектора Беларуси и 160 граждан РФ. Также Россию отрежут от технологий в сфере морской навигации (ОБНОВЛЕНО).

Государства-члены ЕС согласовали новые пакет адресных санкций в ответ на российскую военную агрессию против Украины. Часть санкций касается Беларуси, сказано в заявлении Еврокомиссии.

В отношении Беларуси:

— ЕС отключит от международной системы SWIFT Белагропромбанк, Банк Дабрабыт, Банк развития Республики Беларусь и их дочерние компании;

— вводится запрет на операции с Центробанком Беларуси, связанные с управлением резервами или активами;

— вводится запрет белорусским гражданам или резидентам страны держать в европейских банках более 100 тыс. евро и торговать еврооблигациями;

— вводится запрет на поставки банкнот евро в Беларусь;

— с 12 апреля 2022 года вводится запрет на листинг акций белорусских госпредприятий на торговых площадках ЕС.

Слушайте подкаст на эту тему

В отношении российской экономики:

— вводятся новые ограничения на экспорт технологий морской навигации и радиосвязи;

— Российский морской регистр судоходства внесен в список госпредприятий, на которые распространяются ограничения финансирования.

В отношении 160 граждан РФ вводятся персональные санкции «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

В этот список лиц входят:

— 14 бизнесменов, работающих в металлургической, сельскохозяйственной, фармацевтической, телекоммуникационной и цифровой отраслях, а также члены их семей;

— 146 членов Совета Федерации, ратифицировавших «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» с «Л/ДНР».

Поименный список этих лиц не приводится.

ОБНОВЛЕНО В 18:05. По информации Financial Times, почти все бизнесмены из «списка 14-ти» — участники встречи Путина с бизнесом 24 февраля.

В частности, в список попали:

— Михаил Полубояринов — Аэрофлот

— Андрей Мельниченко — СУЭК

— Дмитрий Пумпянский — ТМК

— Андрей Гурьев — Фосагро

— Дмитрий Мазепин и его сын Никита — Уралхим

— Михаил Осеевский — Ростелеком

— Владимир Кириенко — VK

— Вадим Мошкович — Русагро

— Дмитрий Конов — Сибур.

Как отметили в Еврокомиссии, ограничительные меры ЕС теперь применяются в общей сложности к 862 физическим и 53 юридическим лицам РФ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.