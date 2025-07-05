Некоторые либерализованы. Евросоюз существенно увеличит квоты на экспорт чувствительной украинской агропродукции

Договоренности Украины и ЕС по обновлению соглашения о свободной торговле предусматривают существенное увеличение квот на экспорт чувствительной агропродукции в ЕС по сравнению с действовавшими до введения автономных торговых преференций в 2022.

Они были возобновлены с 6 июня 2025 года.

Об этом пишет Интерфакс Украина.

«Теперь официально и с цифрами — мы договорились с ЕС обновить соглашение о свободной торговле, которое позволяет сохранить объемы торговли, достигнутые за время действия автономных торговых преференций», — заявил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.

Он рассказал журналистам, что по результатам решения комитета ассоциации в торговом составе европейская сторона опубликовала в пятницу, 4 ноября, новые предложенные квоты.

Они должны быть утверждены Еврокомиссией и согласованы советом ЕС, а с украинской стороны — распоряжением Кабинета Министров. При этом формализация договоренностей ожидается через месяц, сказал Качка.

По его словам, консультации о пересмотре условий торговли в рамках ст. 29 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, частью которой является соглашение о Зоне свободной торговли (DCFTA), продолжались со 2 июня и получили хороший результат.

«Из $800 млн потенциальных убытков (от прекращения ATM) мы все их убрали. Эти (новые утвержденные) условия совокупно не содержат ущерба», — подчеркнул Качка.

Он отметил, что сейчас стороны договорились о следующем пересмотре условий торговли агропродукцией в рамках Соглашения об ассоциации через три года — в 2028 году.

Качка сообщил, что из 40 квот на экспорт украинской продукции в страны ЕС пять либерализованы в целом (грибы, продукты из ферментированного молока, пищевые добавки), в четырех квотах либерализованы отдельные товары (например, виноградный сок, фруктозу, более жирные виды сухого молока), а четыре квоты перекомпонованы.

Так размер квот на мед увеличен с 2021 года на 483,3% до 35 тыс. тонн, на сахар и обработанный крахмал — на 400% до 100 тыс. тонн и 8 тыс. тонн соответственно, ячменную сечку и крупы; зерновые, обработанные иным образом — на 335,8% до 34 тыс. тонн, отруби, лузгу и остатки — на 286% до 85 тыс. тонн.

При этом квоты на экспорт сухого молока вырастут на 208% до 15,4 тыс. тонн, яиц — на 200% до 18 тыс. тонн, солода, обработанных томатов и переработанных сахарных продуктов — на 150% до 17,5 тыс. тонн, 25 тыс. тонн и 7,5 тыс. тонн соответственно, крахмала — на 144% до 24,4 тыс. тонн, сливочное масло — на 133,3% до 7 тыс. тонн, овес — на 92,5% до 7,7 тыс. тонн, кукурузу — на 53% до 1 млн тонн.

Как уточнил Качка, на 50% увеличены квоты на экспорт молока, сливок, сгущенного молока до 15 тыс. тонн, чеснока до 750 тонн, других сахаров до 30 тыс. тонн, сока яблочного до 30 тыс. тонн, продуктов из обработанного сливочного масла до 375 тонн, сахарной кукурузы до 2,25 тыс. тонн, маннитол-сорбитола до 150 тонн, переработанных зерновых продуктов до 3 тыс. тонн.

Также квоты на экспорт сахарных сиропов вырастут на 35% до 2,8 тыс. тонн, мяса птицы — на 33,3% до 120 тыс. тонн, пшеницы — на 30% до 1,3 млн тонн, этанола — на 25% до 125 тыс. тонн и ячменя — на 22,2% до 450 тыс. тонн.

По словам Качки, по отношению к реальным объемам торговли 21 из 34 квот имеет объем больше, чем максимум за время действия преференций, и еще в трех квотах объем больше экспорта 2024 года.

Также, по его словам, в шести квотах, в которых объем меньше уровня 2024 года (сухое молоко, яйца, мед, пшеница, ячмень и кукуруза), условия торговли позволяют поддерживать объемы экспорта.

«И только для трех товаров объемы меньше, чем во времена преференций, но мы минимизировали вред», — подчеркнул Качка. Речь идет о мясе птицы, сахаре и соке яблочном, экспорт которых в 2024 году из Украины в ЕС составил соответственно 136,6 тыс. тонн, 331,8 тыс. тонн и 78,2 тыс. тонн.

Как сообщалось, автономные торговые меры ЕС для Украины были введены в действие 4 июня 2022 года для поддержки украинской экономики.

С 6 июня 20215 года Евросоюз официально вернул квоты для Украины. Временные смягчения условий, которые ввели в 2022 году, больше не действуют. Это означает завершение беспошлинного режима и возвращение квот на 30 товарных групп из Украины.

При этом Украина и Европейская Комиссия планировали наработать в течение июня-июля 2025 года решение о дальнейшем экспорте украинской агропродукции на европейский рынок.