ЕС создает компанию для обхода санкций США против Ирана Сегодня, 11:26 63 Цей матеріал також доступний українською ЕPA Ведущие страны ЕС вводят в действие систему обхода антииранских санкций США ЕPA

Страны Евросоюза создают целевую компанию для обхода санкций США против Ирана.

Как сообщает DW, 31 января на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Бухаресте будет объявлено о создании агентства, через которое будут осуществляться расчеты за сделки между европейскими и иранскими компаниями.

Агентство необходимо на случай отказа частных банков проводить финансовые операции с Ираном, из-за опасений штрафных мер США. Инициаторами создания компании стали Германия, Франция и Великобритания.

Целевая компания со штаб-квартирой в Париже будет действовать как посредническое бюро. Так, Иран сможет и дальше поставлять нефть и другие товары в Европу.

Деньги за них это бюро будет направлять не в иранские банки, а европейским компаниям, которые продают в Иран промышленные товары, медикаменты и продовольствие.

При этом целевая компания не в состоянии оградить европейские компании от санкций США - ее использование будет интересно лишь тем фирмам в Европе, которые нацелены на работу с Ираном и не опасаются исключения от доступа к американскому рынку.

Создание целевой компании имеет и геополитическое измерение - с ее помощью ЕС пытается спасти соглашение с Ираном по его ядерной программе.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана. Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение в том, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Затем Вашингтон расширил санкции против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать у него нефть под угрозой санкций в отношении компаний-закупщиков.

Иран в ответ пожаловался в Международный суд ООН, а также объявил, что если экспорт иранской нефти будет блокирован, то он перекроет поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив. Через этот пролив идет около 20 процентов всего мирового экспорта нефти.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия.