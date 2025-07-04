Несмотря на увеличение квот. ЕС резко сократит импорт двух украинских агротоваров

Евросоюз сократит импорт украинской пшеницы и сахара до 80%, чтобы решить проблемы своих фермеров, согласно квотам, объявленным 4 июля, которые, вероятно, будут побуждать украинских производителей продавать больше продукции на рынки Азии и Африки.

Об этом пишет Reuters.

В знак солидарности после начала войны в Украине в 2022 году ЕС открыл свои продовольственные рынки и временно отменил пошлины и квоты. Но поскольку фермеры по всему блоку протестовали против наплыва зерновых, сахара и птицы из Украины, Брюссель решил снова ввести квоты, пишет Reuters.

«Квоты, объявленные в пятницу, будут выше тех, что были установлены в первом соглашении о свободной торговле между ЕС и Украиной, которое действует с 2016 года, но значительно ниже объемов, импортируемых в течение последних трех лет без пошлины», — говорится в публикации — «Они являются следствием предварительного соглашения, достигнутого в понедельник, и устанавливают годовую квоту на пшеницу на уровне 1,3 миллиона тонн, что на 30% превышает довоенный уровень в 1 миллион тонн».

Это на 70−80% меньше, чем за последние три сезона, когда ЕС импортировал около 4,5 млн тонн украинской пшеницы в сезоне 2024/25 до 30 июня, 6,5 млн тонн в сезоне 2023/24 и 6,1 млн тонн в сезоне 2022/23, пишет Reuters.

ЕС также установил квоту на украинский сахар на уровне 100 000 тонн, что больше, чем 20 000 тонн до войны, но меньше, чем бесквотный импорт в 400 000 тонн в 2022/23 году и более 500 000 тонн в 2023/24 году.

Украинская ассоциация УКАБ заявила, что квоты слишком низкие, назвав предложение «шагом назад».

«Они должны облегчить ситуацию для фермеров Европейского Союза, многие из которых пострадали от высоких расходов и строгих экологических правил», — говорится в публикации. — «Зерновые трейдеры говорят, что украинская пшеница по конкурентным ценам должна иметь возможность найти альтернативных покупателей в Северной Африке и Азии».

Для ячменя импортная квота ЕС для Украины возрастет с 350 000 тонн до 450 000 тонн. Это будет соответствовать объемам, импортированным ЕС в 2024/25 году, хотя это лишь около половины объемов, импортируемых в 2022/23 и 2023/24 годах.

Для мяса птицы импортная квота была увеличена с 90 000 тонн до 120 000 тонн.

Пересмотренное торговое соглашение между ЕС и Украиной включает 40 товаров и еще должно быть принято квалифицированным большинством государств-членов.

Кроме того, соглашение позволяет отдельным странам ЕС принимать дополнительные меры для защиты своих рынков, если они дестабилизируются из-за объемов квот.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что квоты для Украины в торговле с ЕС будут действовать до внесения изменений в Соглашение об ассоциации — сейчас ведутся соответствующие переговоры. Шмыгаль выразил надежду, что эти изменения будут наработаны и подписаны в 2025 году.

Украина и Европейская Комиссия имеют договоренность наработать в течение июня-июля 2025 года решение о дальнейшем экспорте украинской агропродукции на европейский рынок.