ЕС разрешит третьим странам пользоваться механизмом расчетов с Ираном
Великобритания, Германия и Франция объявили о
создании специального механизма финансовых транзакций с Ираном, чтобы обойти
американские санкции.
В совместном заявлении говорится, что специальное
юридическое лицо INSTEX (Инструмент для поддержки торговых обменов) должно обеспечить проведение торговых сделок между европейскими компаниями и Ираном в
рамках закона.
В дальнейшем, как отмечается в коммюнике,
третьи страны смогут воспользоваться INSTEX. Великобритания, Германия и Франция
на данный момент разрабатывают механизмы достижения этой цели.
"Это является четким, практическим
подтверждением того, что мы сохраняем приверженность исторической ядерной
сделке, заключенной с Ираном, при условии, что Иран продолжает выполнять ее условия",
- заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.
Напомним, что компания INSTEX со
штаб-квартирой в Париже будет действовать как посредническое бюро. Иран сможет
и дальше поставлять нефть и другие товары в Европу.
Европа решилась на этот шаг после того, как США
вышли из соглашения по ядерной программе Ирана.
Вашингтон восстановил санкции против Ирана
и потребовал от государств-союзников прекратить покупать у него
нефть под угрозой санкций в отношении компаний-закупщиков.