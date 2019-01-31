Дарья Михайлишина
Больше чем ВВП. Почему в Давосе говорят о счастье?
Александр Полянчук
Привлечь CEO или самому остаться у руля?
Иван Компан
Кризис отменяется
Андрей Гундер
Немного победы. Пять выводов для Украины после Давоса

ЕС разрешит третьим странам пользоваться механизмом расчетов с Ираном

Вчера, 23:17
68
Цей матеріал також доступний українською

ЕPA

ЕС привержен ядерной сделке с Ираном

Великобритания, Германия и Франция объявили о создании специального механизма финансовых транзакций с Ираном, чтобы обойти американские санкции.

В совместном заявлении говорится, что специальное юридическое лицо INSTEX (Инструмент для поддержки торговых обменов) должно обеспечить проведение торговых сделок между европейскими компаниями и Ираном в рамках закона.

В дальнейшем, как отмечается в коммюнике, третьи страны смогут воспользоваться INSTEX. Великобритания, Германия и Франция на данный момент разрабатывают механизмы достижения этой цели.

"Это является четким, практическим подтверждением того, что мы сохраняем приверженность исторической ядерной сделке, заключенной с Ираном, при условии, что Иран продолжает выполнять ее условия", - заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Напомним, что компания INSTEX со штаб-квартирой в Париже будет действовать как посредническое бюро. Иран сможет и дальше поставлять нефть и другие товары в Европу.

Европа решилась на этот шаг после того, как США вышли из соглашения по ядерной программе Ирана. 

Вашингтон восстановил санкции против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать у него нефть под угрозой санкций в отношении компаний-закупщиков.

Теги:   Франция Великобритания Германия Евросоюз Санкции США Ядерная программа Ирана Иран

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП-3 блога

Ксения Прожогина - фото
Ксения Прожогина
По дороге в Польшу? Сколько можно заработать в Украине
3144
Ольга Балицкая - фото
Ольга Балицкая
Что не так с парковками в Киеве
1281
Иван Компан - фото
Иван Компан
Кризис отменяется
732
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила текущая неделя
5249
Ксения Прожогина - фото
Ксения Прожогина
По дороге в Польшу? Сколько можно заработать в Украине
3144
Катерина Венжик - фото
Катерина Венжик
Деньги от бедности
2866
Александр Соколовский - фото
Александр Соколовский
Фиксируйте убытки, пока они минимальны
6935
Юрий Витренко - фото
Юрий Витренко
Трехсторонние переговоры. Чего хочет Газпром?
6616
Мария Галелюка - фото
Мария Галелюка
Как рост минимальной зарплаты повлияет на бизнес?
6544

Выбор редакции

IT-индустрия

Вчера, 12:30

article_img
Netflix должен умереть. Apple будет выпускать свои фильмы и сериалы
События

Вчера, 22:27

article_img
Дворняга Евро, диджей с Казантипа и 70 российских кораблей. Как живет буксир Корец, прошедший через Керченский пролив
IT-индустрия

Вчера, 20:00

article_img
Царя побоялись. Как Apple принесла в жертву Роскомнадзору приватные данные российских пользователей

Главное

Страны

Вчера, 20:34

article_img
Лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо заявил, что полицейские вторглись в его дом
Геополитика

Вчера, 10:40

article_img
Туск: Cоглашение по Brexit не подлежит пересмотру
Геополитика

Вчера, 20:46

article_img
Трамп: Дату и место второго саммита США-КНДР объявят на следующей неделе