ЕС разрешит третьим странам пользоваться механизмом расчетов с Ираном Вчера, 23:17 68 Цей матеріал також доступний українською ЕPA ЕС привержен ядерной сделке с Ираном ЕPA

Великобритания, Германия и Франция объявили о создании специального механизма финансовых транзакций с Ираном, чтобы обойти американские санкции.

В совместном заявлении говорится, что специальное юридическое лицо INSTEX (Инструмент для поддержки торговых обменов) должно обеспечить проведение торговых сделок между европейскими компаниями и Ираном в рамках закона.

В дальнейшем, как отмечается в коммюнике, третьи страны смогут воспользоваться INSTEX. Великобритания, Германия и Франция на данный момент разрабатывают механизмы достижения этой цели.

"Это является четким, практическим подтверждением того, что мы сохраняем приверженность исторической ядерной сделке, заключенной с Ираном, при условии, что Иран продолжает выполнять ее условия", - заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Напомним, что компания INSTEX со штаб-квартирой в Париже будет действовать как посредническое бюро. Иран сможет и дальше поставлять нефть и другие товары в Европу.

Европа решилась на этот шаг после того, как США вышли из соглашения по ядерной программе Ирана.

Вашингтон восстановил санкции против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать у него нефть под угрозой санкций в отношении компаний-закупщиков.