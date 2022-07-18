В том числе Газпромбанк. Группа Ермака-Макфола призывает расширить санкции ЕС против банковской системы России 18 июля, 16:53 Против Газпромбанка предлагают ввести санкции ЕС (Фото:Радио Свобода)

В рамках 7 волны санкций ЄС могут быть существенно ограничения для крупнейших банков России.



В Европе идет обсуждение седьмой волны санкций против России. В частности, против банков, финансирующих войну. Международная рабочая группа Ермака-Макфола призвала ЕС ввести санкции против крупнейших российских банков без исключений.

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«Мы бы просто ввели санкции против всех банков из топ-30, включая Газпромбанк. Оплату газа можно производить по отдельному механизму», — говорится в Twitter группы.



Подсанкционные банки следует внести в список SDN, предусматривающий полный запрет на операции. Но могут быть исключения для конкретных целей.

Напомним, что Минобороны РФ платит солдатам, воюющим на территории Украины через Газпромбанк.

Газпромбанк является одним из трех крупнейших российских банков. Относительно двух других крупнейших банков Сбербанка и ВТБ и еще по отношению к десятку российских финучреждений Евросоюз и США ввели строгие санкции.

Относительно Газпромбанка введены лишь секторальные санкции, не оказавшие существенного влияния на его операционную деятельность.

А Банк ПСКБ может стать финансовым посредником при внедрении механизма расчетов России с Индией в рупиях.

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