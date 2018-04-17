ЕС предложил подключить Германию к переговорам по транзиту газа через Украину

Европейская комиссия рассматривает возможность расширения переговоров с трехсторонних – с участием Украины, России и Евросоюза, до четырехсторонних – с участием Германии.

Об этом заявил зампред Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович, передает Интерфакс-Украина.

"Я вижу квадрилог как политический импульс для переговоров с Украиной", – написал он на своей странице в Twitter по итогам встречи с министром энергетики и экономики Германии Петером Альтмайером.

Шефчович подтвердил приоритетность для Еврокомиссии обеспечения сохранения транзитного маршрута через Украину.

В отношении Северного потока-2 он напомнил позицию Еврокомиссии, что этот газопровод должен строиться по тем же правилам, что и все другие газопроводы в ЕС. Шефчович отметил, что ЕК очень ценит последнее заявление канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу строительства Северного потока-2.

В свою очередь Альтмайер отметил, что целью Германии в этом вопросе является необходимость обеспечить частные инфраструктурные проекты и одновременно защитить законные интересы Украины.

Газотранспортная система Украины по итогам 2017 года обеспечила 44% поставок российского газа в страны ЕС, что на 1% больше, чем годом ранее.

Отметим, что ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

В свою очередь канцлер Германии отметила, что 9 апреля во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным подчеркнула, что "не может такого быть, чтобы из-за Северного потока-2 Украина практически не будет иметь никакого значения как транзитная страна природного газа".

Напомним, группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства" для предотвращения строительства газопровода Северный поток-2.

Ранее против Северного потока-2 выступила Эстония.

Перед этим в Вильнюсе руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо с предупреждением об опасности газопровода Северный поток-2, адресованного председателям парламентов европейских стран. Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект "крайне опасным".

Позже ЕС обвинил Северный поток-2 в нарушении принципов прозрачности и равенства доступа.

Северный поток - 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток -2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.